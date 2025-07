Svelati i primi due progetti di Lollipop Chainsaw, che non saranno influenzati dal DEI

Nada Holdings, in collaborazione con Dragami Games, hanno annunciato quali saranno i primi due progetti che daranno seguito a Lollipop Chainsaw RePOP , specificando che non saranno influenzati dal framework DEI (Diversità, Equità e Inclusione). Non è ben chiaro perché fare questa specifica, ma tant'è. Comunque sia, i due progetti sono: un gioco nuovo di zecca e un adattamento anime.

DEI o non DEI?

Per definizione, il framework DEI è un "insieme di strumenti, principi e strategie che un'organizzazione utilizza per promuovere e sostenere un ambiente di lavoro inclusivo e giusto. Non è un'entità singola, ma piuttosto un approccio olistico che guida le azioni e le decisioni relative alla gestione delle risorse umane, alla cultura aziendale e alle relazioni con gli stakeholder."

Con il tempo l'acronimo è stato erroneamente usato anche per indicare tutti quei prodotti d'intrattenimento attenti a problemetatiche sociali.

"Lollipop Chainsaw è un gioco d'azione a tema zombie originariamente pubblicato nel 2012, noto per il suo umorismo nero e la violenza grafica. Nel 2024 è stata rilasciata l'edizione rimasterizzata, Lollipop Chainsaw RePOP, che ha ricevuto un'accoglienza positiva. Con vendite complessive della serie che superano 1,5 milioni di unità, il titolo ha goduto di un supporto duraturo da parte dei fan nel corso degli anni." Spiega il comunicato ufficiale, che prosegue illustrando i nuovi progetti.

"Grazie alla solida partnership tra NADA HOLDINGS e Dragami Games, è già in fase di sviluppo un nuovissimo titolo di LOLLIPOP CHAINSAW che preserva e sviluppa il fascino dell'originale. Con il fermo impegno di onorare lo spirito dell'opera originale, il team di sviluppo include membri chiave dello staff che sono stati coinvolti nel titolo precedente. Il nuovo progetto viene inoltre sviluppato con grande attenzione al feedback dei fan."

Come per l'originale, il nuovo titolo mira a ricreare un mondo ricco di umorismo nero. Il processo di sviluppo darà la priorità a rimanere fedeli al tono e allo spirito distintivi dell'opera originale, senza imporre eccessive restrizioni creative in nome della DEI.