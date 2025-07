Trapelato il banner ufficiale dedicato ai nuovi Pixel 10: ecco tutti i modelli

Big G si starebbe preparando al lancio ufficiale dei nuovi Pixel 10 con un banner in cui vengono mostrati tutti i modelli. Scopriamoli in anteprima.

Dopo innumerevoli leak e render, stavolta tutti i Pixel 10 sarebbero stati mostrati direttamente sul Play Store, secondo alcune fonti affidabili. Ricordiamo infatti che su Google Store possiamo già vedere in primo piano il modello base di Pixel 10. In questo caso, Big G ha già preparato un banner per il lancio dei quattro smartphone. Vediamo tutti i dettagli.

Tutti i modelli nel dettaglio La notizia è stata riportata dall'insider AssembleDebug, che ha scoperto il banner promozionale direttamente nel Google Play Store. Molto probabilmente potremo trovarlo il giorno del lancio, dato che in alto a sinistra è presente la dicitura "Ora disponibile". Il banner con tutti i modelli (Fonte: AssembleDebug) Oltre a mostrare i quattro modelli, ovvero Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold, Google avrebbe intenzione di lanciare una promozione con 50 euro di sconto, valida per oltre un mese (fino al 13 ottobre). Non sappiamo se questa offerta sia valida solo negli Stati Uniti, ma chiaramente vi aggiorneremo. Le colorazioni di Google Pixel 10 Pro XL si svelano grazie ai render Come già detto, attraverso questo banner possiamo dare un'occhiata a tutti i nuovi modelli, sfortunatamente in due colorazioni: Moonstone e Indigo Blue, probabilmente la più interessante insieme a Limoncello, in questo caso assente.