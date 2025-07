Elon Musk accelera sull'IA: il piano xAI punta a 50 milioni di chip NVIDIA e investimenti da bilioni

Elon Musk ha deciso di non rallentare. Mentre cresce lo scetticismo su una possibile "bolla" dell'intelligenza artificiale, il fondatore di xAI rilancia e annuncia investimenti colossali per potenziare l'infrastruttura di calcolo della sua azienda. L'obiettivo? Costruire cluster IA capaci di raggiungere una potenza computazionale mai vista prima, con l'impiego di milioni di chip NVIDIA e una spesa stimata nell'ordine dei bilioni di dollari.

Una corsa a chi spende di più (e più velocemente)

xAI non è l'unica a muoversi in questa direzione, ma sicuramente è quella che lo sta facendo al ritmo più sostenuto. OpenAI ha annunciato l'intenzione di portare online oltre 100 milioni di chip IA nei prossimi anni. Meta, dal canto suo, sta costruendo enormi data center con cluster IA da diversi gigawatt di potenza. In mezzo a tutto questo, NVIDIA si conferma il fornitore preferito da chi vuole stare in cima alla nuova gerarchia del potere computazionale.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Con l'interesse crescente anche da parte dei governi - che puntano allo sviluppo di soluzioni "sovrane" - la domanda di chip da parte di clienti come xAI, OpenAI e Meta è destinata a mantenersi elevata ancora a lungo. E il ruolo di NVIDIA appare sempre più strategico, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche geopolitico.