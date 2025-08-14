I primi leak mostrano l’iPhone 17 Pro con scocca in alluminio: vediamo com’è

Nelle scorse ore si è verificata una fuga di notizie legata alla produzione dell' iPhone 17 Pro . Attraverso questi leak possiamo infatti dare una prima occhiata alla scocca in alluminio . Secondo le indiscrezioni, i nuovi modelli presenteranno anche una parte in vetro, presumibilmente per la ricarica wireless e per evitare possibili interferenze legate al nuovo materiale, oltre a un modulo rettangolare per la fotocamera, anch'esso in alluminio. Vediamo quindi i dettagli al riguardo.

Le prime immagini

Prima di mostrarvi le immagini, vogliamo specificare che queste informazioni non sono ufficiali, quindi vanno prese con la dovuta cautela in attesa di informazioni più concrete. In ogni caso, le voci sul ritorno della scocca in alluminio circolano già da molto tempo. L'immagine sottostante è stata pubblicata dall'account "yeux1122" sul blog coreano Naver. Come si poteva già prevedere, Apple avrebbe quindi abbandonato la scocca in titanio dei modelli precedenti.

iPhone 17 Pro con scocca in alluminio

Troviamo una sezione in vetro intorno al logo Apple per la ricarica wireless, come vi abbiamo già anticipato, e un modulo fotocamera rettangolare che si estende per tutta la larghezza della custodia. Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni, dovremmo trovare lo stesso colore dell'iPhone e non un design bicolore.