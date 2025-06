iPhone 17 Pro avrà un nuovo sistema di raffreddamento con camera a vapore, secondo un rumor

Mancano ancora diversi mesi all'uscita della nuova serie iPhone 17, che comprenderà rispettivamente il modello standard, iPhone 17 Pro e l'inedito modello ultrasottile iPhone 17 Air . Nel frattempo, un nuovo rumor delle ultime ore indicherebbe l'adozione di un inedito sistema con camera a vapore per il raffreddamento di iPhone 17 Pro : scopriamone insieme tutti i dettagli.

Tra le novità attese da iPhone 17 Pro troviamo anche la possibile introduzione del chip proprietario A19 Pro , con il pieno supporto alle nuove funzionalità di Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia. Oltre a questo ricordiamo anche la possibile introduzione di un nuovo sensore da 24 megapixel per la fotocamera anteriore, che andrà a sostituire quello esistente da 12 megapixel, assieme a un comparto fotocamere posteriore rinnovato nella sua forma.

Secondo quanto riportato dall'informatore Majin Bu sul social network X, il nuovo iPhone 17 Pro (e iPhone 17 Pro Max) monterà un nuovo sistema con camera a vapore per il suo raffreddamento. Entrando nel merito, si tratterebbe di una lamina a due strati con quantità esigue di liquido al suo interno, che viene fatto evaporare nelle zone maggiormente soggette ad un rialzo della temperatura. A seguito della sua condensazione, il vapore prodotto ritorna sottoforma di liquido.

Quando uscirà iPhone 17 Pro

Al momento non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per iPhone 17 Pro. Basandoci su quanto avvenuto gli anni scorsi, però, è verosimile aspettarsi una presentazione ufficiale dalla compagnia a settembre, con il lancio sui mercati di tutto il mondo a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre.

iPhone 17 Pro

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di semplici supposizioni e indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia produttrice di Cupertino. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.