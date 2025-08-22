Apple blocca il downgrade: iOS 18.6 non ha più la firma digitale

Apple ha smesso ufficialmente di firmare iOS 18.6, rendendo impossibile qualsiasi downgrade da iOS 18.6.1 o 18.6.2. La decisione arriva pochi giorni dopo il rilascio della versione 18.6.1 e a meno di 48 ore dall'arrivo di iOS 18.6.2, che ha introdotto correzioni di sicurezza urgenti. Come di consueto, il blocco del "signing" avviene lato server: ciò significa che, anche disponendo del file di installazione, un utente non potrà reinstallare una versione non più autorizzata.

Una prassi consolidata La strategia di Apple non è nuova: il colosso di Cupertino interrompe regolarmente la firma delle versioni precedenti entro una o due settimane dal rilascio di un nuovo aggiornamento. Questa politica garantisce che la maggior parte degli utenti rimanga sempre aggiornata, evitando l'esposizione a vulnerabilità già note e potenzialmente sfruttabili da malintenzionati. Se da un lato limita la libertà degli utenti più esperti, dall'altro rafforza la sicurezza complessiva dell'ecosistema iOS. Le novità delle ultime versioni L'aggiornamento iOS 18.6.1 ha riattivato negli Stati Uniti il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue su Apple Watch Series 9, Series 10 e Ultra 2, funzionalità legata al rilascio parallelo di watchOS 11.6.1. A distanza di pochi giorni, Apple ha rilasciato iOS 18.6.2, che si concentra principalmente su patch di sicurezza mirate. Questo ritmo serrato di update conferma l'impegno dell'azienda nel garantire un livello di protezione costante per i propri dispositivi.