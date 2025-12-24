Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 24 dicembre è un survival horror “quadrupla A”

Epic Games Store proseguie i suoi regali natalizi, con il nuovo gioco gratis del 24 dicembre ora disponibile per tutti gli utenti PC. Si tratta di The Callisto Protocol.

Potrete reclamare il titolo gratuitamente su Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta riscattato sarà vostro per sempre, proprio come se lo avete acquistato. Tenete presente che avete poco tempo: resterà disponibile per un solo giorno, fino alle 17:00 di domani, 25 dicembre, dopodiché verrà sostituito da un altro gioco gratuito e così via fino al 3 gennaio.