Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 24 dicembre è un survival horror “quadrupla A”

Epic Games Store proseguie i suoi regali natalizi, con il nuovo gioco gratis del 24 dicembre ora disponibile per tutti gli utenti PC. Si tratta di The Callisto Protocol.
Potrete reclamare il titolo gratuitamente su Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta riscattato sarà vostro per sempre, proprio come se lo avete acquistato. Tenete presente che avete poco tempo: resterà disponibile per un solo giorno, fino alle 17:00 di domani, 25 dicembre, dopodiché verrà sostituito da un altro gioco gratuito e così via fino al 3 gennaio.
Un Natale all'insegna dell'horror
The Callisto Protocol mette il giocatore nei panni di Jacob Lee, un detenuto della prigione di massima sicurezza Black Iron, situato sulla Callisto, una delle lune di Giove. Quando un misterioso contagio trasforma i prigionieri e il personale in creature mostruose, Jacob deve lottare per sopravvivere in uno degli ambienti più ostili e isolati dell'universo.
Il titolo, diretto da Glen Schofield, creatore di Dead Space, è considerato un successore spirituale di quella saga e punta su un'atmosfera opprimente, combattimenti brutali e una forte componente narrativa. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione.
I regali di Natale giornalieri dell'Epic Games Store si affiancano ai saldi invernali recentemente lanciati della piattaforma, che non solo propongono sconti su migliaia di giochi, ma aumentano anche le ricompense del negozio: con ogni acquisto ricevere un buono del valore del 20% di quanto speso, da utilizzare per altri acquisti. Questa è la pagina dedicata alle offerte, che resteranno attive fino all'8 gennaio 2026 alle 17:00.