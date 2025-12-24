0

Digimon Story: Time Stranger presenta il DLC Episode Pack 2: Gaku-Ran con un trailer e fissa il mese di uscita

Digimon Story: Time Stranger tra poche settimane riceverà l'espansione "Additional Digimon & Episode Pack 2: GAKU-RAN", nuovo Mega digievoluzioni e una storia inedita.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/12/2025
BanchoMamemon
Digimon Story: Time Stranger
Digimon Story: Time Stranger
Articoli News Video Immagini

Bandai Namco e Media.Vision hanno presentato la prossima espansione per Digimon Story: Time Stranger. Intitolato "Additional Digimon & Episode Pack 2: GAKU-RAN", il DLC sarà disponibile nel corso di gennaio come parte del Season Pass e promette di arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco con nuove creature e una trama inedita.

Nel frattempo, possiamo farci una prima idea grazie al trailer ufficiale che trovate qui sotto, che offre un primo sguardo ai contenuti che verranno aggiunti.

I primi dettagli sul DLC

Stando ai dettagli condivisi dal publisher giapponese, il nuovo DLC introduce dei nuovi Digimon di livello Mega, attraverso percorsi di digievoluzione inediti. Fra i protagonisti di questa espansione troviamo BanchoLillymon, BanchoStingmon, BanchoLeomon, BanchoGolemon e BanchoMamemon, che vanno ad ampliare un roster già molto ricco, offrendo nuove possibilità strategiche nelle battaglie.

I giochi Bandai Namco sono in offerta su Steam, da Digimon Story: Time Stranger a Dragon Ball: Sparking! Zero I giochi Bandai Namco sono in offerta su Steam, da Digimon Story: Time Stranger a Dragon Ball: Sparking! Zero

Non si tratta soltanto di aggiunte sul fronte dei mostri digitali: il DLC include anche una missione speciale che arricchisce la componente narrativa del titolo. Questa nuova questline è dedicata a Hiroko Sagisaka, uno dei personaggi centrali della storia, e promette di approfondirne il ruolo all'interno dell'universo di Time Stranger. Come possiamo vedere alla fine del filmato, è previsto anche una terza espansione nei prossimi mesi, con ulteriori Digimon e una storia extra.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Digimon Story: Time Stranger presenta il DLC Episode Pack 2: Gaku-Ran con un trailer e fissa il mese di uscita