Digimon Story: Time Stranger presenta il DLC Episode Pack 2: Gaku-Ran con un trailer e fissa il mese di uscita

Bandai Namco e Media.Vision hanno presentato la prossima espansione per Digimon Story: Time Stranger. Intitolato "Additional Digimon & Episode Pack 2: GAKU-RAN", il DLC sarà disponibile nel corso di gennaio come parte del Season Pass e promette di arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco con nuove creature e una trama inedita.

Nel frattempo, possiamo farci una prima idea grazie al trailer ufficiale che trovate qui sotto, che offre un primo sguardo ai contenuti che verranno aggiunti.