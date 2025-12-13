I giochi Bandai Namco sono in offerta su Steam, da Digimon Story: Time Stranger a Dragon Ball: Sparking! Zero

Su Steam è sempre tempo di sconti, a cui ora si aggiungono anche quelli lanciati da Bandai Namco e che coinvolgono molti giochi del suo ampio catalogo.
Tra le offerte principali spicca Dragon Ball: Sparking! Zero, disponibile a metà prezzo per 34,99 euro. Little Nightmares 3 scende invece a 39,59 euro con uno sconto del 34%, mentre Digimon Story: Time Stranger riceve la sua prima riduzione dal lancio e ora costa 55,99 euro con il 20% di sconto.
Altre offerte da non perdere
Per la prima volta su Steam arrivano anche sconti su altri titoli del publisher giapponese: Super Robot Wars Y è proposto a 40,19 euro (-33%), Once Upon a Katamari a 29,99 euro anziché 39,99, stesso prezzo e sconto applicato a Everybody's Golf Hot Shots.
Queste promozioni rappresentano anche un'occasione per recuperare a basso prezzo alcuni titoli meno recenti ma ancora molto apprezzati, come Ace Combat 7: Skies Unknown a 4,79 euro o Code Vein a 7,49 euro. Un buon modo per prepararsi all'arrivo dei sequel appena annunciati, Ace Combat 8: Wings of Theve e Code Vein 2, entrambi attesi per il prossimo anno.
Tutte le offerte di Bandai Namco su Steam saranno attive fino al 18 dicembre. Se siete interessati, a questo indirizzo trovate il catalogo con tutte gli sconti lanciati dall'editore giapponese.