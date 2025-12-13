0

I giochi Bandai Namco sono in offerta su Steam, da Digimon Story: Time Stranger a Dragon Ball: Sparking! Zero

Anche Bandai Namco ha deciso di lanciare su Steam delle nuove offerte in vista del Natale. Tra i giochi sconti troviamo anche titoli recenti come Digimon Story: Time Stranger e classici come Dragon Ball: Sparking| Zero.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/12/2025
Gogeta in Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball: Sparking! Zero
Articoli News Video Immagini

Su Steam è sempre tempo di sconti, a cui ora si aggiungono anche quelli lanciati da Bandai Namco e che coinvolgono molti giochi del suo ampio catalogo.

Tra le offerte principali spicca Dragon Ball: Sparking! Zero, disponibile a metà prezzo per 34,99 euro. Little Nightmares 3 scende invece a 39,59 euro con uno sconto del 34%, mentre Digimon Story: Time Stranger riceve la sua prima riduzione dal lancio e ora costa 55,99 euro con il 20% di sconto.

Altre offerte da non perdere

Per la prima volta su Steam arrivano anche sconti su altri titoli del publisher giapponese: Super Robot Wars Y è proposto a 40,19 euro (-33%), Once Upon a Katamari a 29,99 euro anziché 39,99, stesso prezzo e sconto applicato a Everybody's Golf Hot Shots.

Su Steam sono disponibili i saldi di Capcom dei TGA, da Monster Hunter Wilds a Resident Evil Su Steam sono disponibili i saldi di Capcom dei TGA, da Monster Hunter Wilds a Resident Evil

Queste promozioni rappresentano anche un'occasione per recuperare a basso prezzo alcuni titoli meno recenti ma ancora molto apprezzati, come Ace Combat 7: Skies Unknown a 4,79 euro o Code Vein a 7,49 euro. Un buon modo per prepararsi all'arrivo dei sequel appena annunciati, Ace Combat 8: Wings of Theve e Code Vein 2, entrambi attesi per il prossimo anno.

Tutte le offerte di Bandai Namco su Steam saranno attive fino al 18 dicembre. Se siete interessati, a questo indirizzo trovate il catalogo con tutte gli sconti lanciati dall'editore giapponese.

#Sconti #Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I giochi Bandai Namco sono in offerta su Steam, da Digimon Story: Time Stranger a Dragon Ball: Sparking! Zero