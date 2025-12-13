I 10 peggiori videogiochi del 2025 secondo i voti di Metacritic: ne avete giocato almeno uno?

Il 2025 non è ancora finito, ma gli editori tendono a non pubblicare nuovi videogiochi nelle ultime settimane di dicembre, quindi possiamo tranquillamente fare un riassunto dell'anno appena passato. Ad esempio, possiamo scoprire quali sono stati i giochi peggiori del 2025, perlomeno in base alla media voti su Metacritic .

I peggiori giochi dell'anno

Ecco la Top 10 di Metacritic, con il voto medio messo tra parentesi:

MindsEye (28) Fire Emblem Shadows (37) Blood of Mehran (38) Spy Drops (39) Gore Doctor (40) Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch 2 Edition (43) Ambulance Life: A Paramedic Simulator (44) QUByte Classics: Glover (44) Scar-Lead Salvation (44) Fast & Furious: Arcade Edition (45)

Non crediamo che nessuno sia stupito dalla presenza di MindsEye nella prima posizione, visto che il gioco si è rivelato un colabrodo al lancio e quel poco che funzionava non è stato considerato divertente dalla critica. Interessante invece notare come in seconda posizione sia presente un titolo di Nintendo, Fire Emblem Shadows, ma trattandosi di un gioco per mobile non è una "macchia" poi così grande sul curriculum della grande N, agli occhi di molti appassionati.

Rimanendo in tema voti, vi segnaliamo anche che Call of Duty: Black Ops 7 è l'episodio con la media voto utente più bassa di sempre su Metacritic.