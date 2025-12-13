8

I 10 peggiori videogiochi del 2025 secondo i voti di Metacritic: ne avete giocato almeno uno?

Nel 2025 avete per caso giocato dei titoli veramente brutti? Sì? Forse allora sono stati inclusi nella Top 10 dei peggiori videogiochi dell'anno, definiti in base ai voti di Metacritic.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/12/2025
Il protagonista di MindsEye

Il 2025 non è ancora finito, ma gli editori tendono a non pubblicare nuovi videogiochi nelle ultime settimane di dicembre, quindi possiamo tranquillamente fare un riassunto dell'anno appena passato. Ad esempio, possiamo scoprire quali sono stati i giochi peggiori del 2025, perlomeno in base alla media voti su Metacritic.

La piattaforma di aggregazione ha infatti stilato una comoda Top 10 dedicata ai peggiori videogiochi degli ultimi dodici mesi.

I peggiori giochi dell'anno

Ecco la Top 10 di Metacritic, con il voto medio messo tra parentesi:

  1. MindsEye (28)
  2. Fire Emblem Shadows (37)
  3. Blood of Mehran (38)
  4. Spy Drops (39)
  5. Gore Doctor (40)
  6. Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch 2 Edition (43)
  7. Ambulance Life: A Paramedic Simulator (44)
  8. QUByte Classics: Glover (44)
  9. Scar-Lead Salvation (44)
  10. Fast & Furious: Arcade Edition (45)

Non crediamo che nessuno sia stupito dalla presenza di MindsEye nella prima posizione, visto che il gioco si è rivelato un colabrodo al lancio e quel poco che funzionava non è stato considerato divertente dalla critica. Interessante invece notare come in seconda posizione sia presente un titolo di Nintendo, Fire Emblem Shadows, ma trattandosi di un gioco per mobile non è una "macchia" poi così grande sul curriculum della grande N, agli occhi di molti appassionati.

Fire Emblem Shadows, la recensione del nuovo gioco mobile della serie di Intelligent Systems Fire Emblem Shadows, la recensione del nuovo gioco mobile della serie di Intelligent Systems

Rimanendo in tema voti, vi segnaliamo anche che Call of Duty: Black Ops 7 è l'episodio con la media voto utente più bassa di sempre su Metacritic.

#Curiosità
