Mega Man 11 è stato aggiornato a sorpresa 7 anni dopo l'uscita

Si tratta di un momento importante per Mega Man, la saga sci-fi di Capcom, che ha visto l'annuncio di un nuovo titolo (Dual Override) durante i The Game Awards 2025. Non è però tutto qui.
A sorpresa, Capcom ha deciso di condividere un nuovo aggiornamento per Mega Man 11, pubblicato nel 2018 (oltre sette anni fa!). Non aspettatevi però novità incredibili.
L'aggiornamento di Mega Man 11
Le novità dell'aggiornamento sono state presentate tramite l'account social ufficiale di Mega Man, come potete vedere qui sotto.
Il messaggio recita: "Un nuovo aggiornamento è stato pubblicato per Mega Man 11 e aggiunge il supporto a due nuove lingue: lo spagnolo latinoamericano e il portoghese brasiliano! Potete cambiare la lingua nella pagina delle impostazioni nella sezione Lingua. Grazie per il vostro supporto e continuate a lottare per la pace eterna!".
Mega Man 11 era già tradotto in italiano (per i testi, il doppiaggio è solo in inglese e giapponese), quindi lo Stivale non aveva nulla di cui lamentarsi. Al tempo stesso, per noi è un aggiornamento "inutile". È comunque curioso che Capcom abbia aggiornato il gioco dopo così tanto tempo dall'uscita: forse un tentativo di ottenere nuovo pubblico in Sud America?
Ricordiamo infine che su Steam sono disponibili i saldi di Capcom dei TGA, che includono anche Mega Man 11.