Mega Man 11 è stato aggiornato a sorpresa 7 anni dopo l'uscita

Si tratta di un momento importante per Mega Man , la saga sci-fi di Capcom, che ha visto l'annuncio di un nuovo titolo (Dual Override) durante i The Game Awards 2025. Non è però tutto qui.

L'aggiornamento di Mega Man 11

Le novità dell'aggiornamento sono state presentate tramite l'account social ufficiale di Mega Man, come potete vedere qui sotto.

Il messaggio recita: "Un nuovo aggiornamento è stato pubblicato per Mega Man 11 e aggiunge il supporto a due nuove lingue: lo spagnolo latinoamericano e il portoghese brasiliano! Potete cambiare la lingua nella pagina delle impostazioni nella sezione Lingua. Grazie per il vostro supporto e continuate a lottare per la pace eterna!".

Mega Man 11 era già tradotto in italiano (per i testi, il doppiaggio è solo in inglese e giapponese), quindi lo Stivale non aveva nulla di cui lamentarsi. Al tempo stesso, per noi è un aggiornamento "inutile". È comunque curioso che Capcom abbia aggiornato il gioco dopo così tanto tempo dall'uscita: forse un tentativo di ottenere nuovo pubblico in Sud America?

Ricordiamo infine che su Steam sono disponibili i saldi di Capcom dei TGA, che includono anche Mega Man 11.