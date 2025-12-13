Il trailer del nuovo adattamento televisivo di Like a Dragon: è molto fedele ai videogiochi!

La serie di Like a Dragon (o Yakuza, se preferite il vecchio nome) sta ottenendo sempre più di successo nel corso degli anni e non a caso sono iniziati ad arrivare degli adattamenti cinematografici con pubblicazione internazionale, come quello proposto da Prime Video.
Ora un altro adattamento, slegato dal precedente, è in produzione.
Il trailer del nuovo adattamento di Like a Dragon
Se l'opera di Prime Video era una reinterpretazione dei videogiochi, con eventi originali e varie modifiche ai personaggi, questo nuovo adattamento pare ben più fedele. La storia coprirà i primi tre capitoli di Yakuza.
Nihon Touitsu retelling of Yakuza 1 | Official Trailer
byu/CodmExe inyakuzagames
Il trailer condiviso tramite Reddit, che potete vedere qui sopra, permette di vedere varie scene chiaramente riprese dal videogioco, come ad esempio Kiryu che trova Nishiki sul luogo dell'omicidio che dà il via al primo titolo, ma anche Kiryu che si infiltra nel quartier generale del clan Tojo e persino dei combattimenti che richiamano Yakuza Kiwami (il remake) con il cambio di stile di combattimento (con l'aura colorata attorno a Kiryu).
Al primo impatto non pare certo una produzione dai valori hollywoodiani, ma dà l'impressione di voler rispettare i videogiochi. I fan più reazionari di Like a Dragon potranno forse apprezzare lo stile. Dovremo vedere però quando andrà in onda e se sarà disponibile anche in Italia.
Se vi piace Like a Dragon, allora dovreste dare anche un'occhiata al recentemente annunciato Gang of Dragon, dal creatore di Yakuza.