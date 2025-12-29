Il finale di Stranger Things non sarà come le Nozze Rosse, assicurano gli autori

Matt Duffer, uno dei creatori della serie, ha parlato in un'intervista del finale di Stranger Things, senza ovviamente rivelare cosa accadrà ma spiegando che non ci saranno situazioni in stile Nozze Rosse.

Il riferimento è a uno degli eventi più drammatici de Il Trono di Spade, ma "questo non è Game of Thrones, non siamo a Westeros", ha spiegato l'autore. "Amo quello show, ma è molto diverso dal nostro e qui non assisteremo a una situazione simile al Red Wedding."

"Penso che alcune cose che accadono nel finale sono molto sorprendenti, ma non stiamo cercando di scioccare o turbare nessuno." Tuttavia, stando ai sondaggi i fan sono preoccupati in particolare per il destino di Steve.

"Non saprei, non posso dirlo, ma in effetti sarebbe il passo successivo più logico", ha scherzato Matt Duffer. "Visto che continua a essere maltrattato sempre di più, l'unico modo in cui potremmo portarlo oltre è la morte (ride)."