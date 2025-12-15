Stranger Things 5, il trailer del Volume 2 ci prepara al finale della serie Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer italiano del Volume 2 di Stranger Things 5, relativo dunque alla seconda mandata di episodi che saranno disponibili sulla piattaforma streaming a partire dalle 2.00 del 26 dicembre.
Si tratta di un montaggio decisamente spettacolare, che carica il finale della serie televisiva di grandi aspettative e che vi invitiamo assolutamente a non guardare nel caso in cui non abbiate ancora visto i quattro episodi della quinta stagione già disponibili.
Nel video trovano infatti posto clamorose anticipazioni per chi è ancora a digiuno di Stranger Things 5, nell'ambito di un racconto che parte esattamente da dove avevamo lasciato la storia al termine del quarto episodio, con quell'inaspettato colpo di scena.
Non c'è dubbio che Netflix nutra grandi ambizioni per la conclusione di quello che si pone come uno dei suoi prodotti più celebri e seguiti, non a caso l'episodio finale negli Stati Uniti potrà essere guardato anche al cinema.
Lo scontro finale si avvicina
Capace di riscuotere un successo travolgente, la quinta stagione di Stranger Things ha stabilito un record per Netflix e i prossimi episodi possiedono senza dubbio il potenziale per fare ancora meglio, puntando a stabilire nuovi standard per le serie in streaming.
Come detto, l'appuntamento con il Volume 2 è fissato alle 2.00 del 26 dicembre, mentre il corposo episodio finale dello show sarà disponibile a partire dal 1 gennaio, come già detto anche in diverse sale cinematografiche americane che lo proietteranno la sera del 31 dicembre.