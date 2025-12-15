Capcom vi chiede di disegnare un boss da inserire nel nuovo Mega Man: Dual Override

La richiesta specifica è di creare "un Robot Master il cui braccio destro è dotato di un'enorme potenza di aspirazione", evidentemente in linea con una particolare boss fight che è stata già progettata in base a questo potere particolare.

Il concorso è partito l'11 dicembre, contemporaneamente all' annuncio di Mega Man: Dual Override nel corso della serata dei The Game Awards 2025, ma è valido fino al primo gennaio 2026 , dunque avete ancora un paio di settimane per partecipare, nel caso.

Il progetto di Takaya Imamura

Il concorso ha già portato a diverse creazioni davvero molto interessanti, ma tra queste se n'è distinta una in particolare, proveniente da una vera e propria leggenda del design di personaggi e creature nei videogiochi.



Si tratta di Takaya Imamura, character designer di The Legend of Zelda (autore in particolare del personaggio di Tingle), di Star Fox e di F-Zero, tra gli altri, ovvero tutti titoli dotati di un tratto davvero molto particolare.

Anche in questo caso, lo stile di Imamura si è distinto sia in termini di estetica, visto il disegno particolarmente pulito ed efficace nel progetto proposto, sia per l'idea, trattandosi di un boss robot in grado anche di lanciare sfere in stile Gashapon dalle quali possono uscire nemici e armi.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni su Mega Man: Dual Override, anche se è probabile che ci voglia ancora un po' di tempo prima di poterne sapere di più. Intanto potete prendere parte al concorso sulla progettazione del Master Robot a questo indirizzo.