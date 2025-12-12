2

Mega Man Dual Override annunciato ai The Game Awards 2025

In occasione dei The Game Awards 2025 è stato annunciato Mega Man Dual Override, il nuovo capitolo della serie di Capcom.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/12/2025
Mega Man

Capcom ha annunciato a sorpresa dal palco dei The Game Awards 2025 il ritorno di una sua celebre serie con Mega Man Dual Override, in sviluppo per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Purtroppo del gioco non si è visto moltissimo, visto che l'uscita è prevista per il 2027. È stata mostrata solo una clip di pochi secondi che mostra il gameplay tipico della serie, tra nemici iconici e piattaforme piene di scale. Quindi ci troviamo di fronte a un action platform 2D con grafica cartoon, di cui è difficile dire granché in questa fase, a parte che non possiamo non aspettarlo.

Pare che il team di sviluppo fosse ansioso di annunciarlo per far sapere ai fan che la serie Mega Man è ancora viva.

#The Game Awards
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Mega Man Dual Override annunciato ai The Game Awards 2025