Mega Man Dual Override annunciato ai The Game Awards 2025

Capcom ha annunciato a sorpresa dal palco dei The Game Awards 2025 il ritorno di una sua celebre serie con Mega Man Dual Override, in sviluppo per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Purtroppo del gioco non si è visto moltissimo, visto che l'uscita è prevista per il 2027. È stata mostrata solo una clip di pochi secondi che mostra il gameplay tipico della serie, tra nemici iconici e piattaforme piene di scale. Quindi ci troviamo di fronte a un action platform 2D con grafica cartoon, di cui è difficile dire granché in questa fase, a parte che non possiamo non aspettarlo.

Pare che il team di sviluppo fosse ansioso di annunciarlo per far sapere ai fan che la serie Mega Man è ancora viva.