Out of Words è stato mostrato con un nuovo trailer ai The Game Awards che mette in risalto la vocazione cooperativa dell'avventura, nonché naturalmente il peculiare stile grafico che la caratterizza fortmente.

Ambientato nel vibrante e selvaggio reame di Vokabulantis, Out of Words coinvolge due giocatori, in locale oppure online, mettendoli nei panni di Kurt e Karla, protagonisti du na storia che ruota attorno al momento in cui si tengono per mano per la prima volta: è da lì che nasce un'avventura ricca di emozioni.

Ogni aspetto del gioco è stato realizzato a mano: dai personaggi alle ambientazioni, le animazioni in stop-motion richiamano l'estetica di alcuni film d'animazione e sono state create dalle mani esperte di burattinai, programmatori e artisti.

L'idea di Out of Words nasce dalla mente del poeta Morten Sondergaard, mentre gli studi WiredFly e Kong Orange hanno sviluppato con precisione ogni dettaglio visivo e ludico del gioco, che si pone come un'esperienza davvero promettente.