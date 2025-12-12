Nioh 3 svela la demo per PC e PS5 con un trailer ai The Game Awards

Durante i The Game Awards 2025 abbiamo avuto modo di vedere Nioh 3, il gioco di ruolo d'azione di Koei Tecmo, in arrivo su PC e PS5 il 6 febbraio 2026.
Inoltre, il trailer ha svelato che sarà disponibile una demo a partire dal 29 gennaio 2026, sia su PS Store che su Steam. I dati di salvataggio potranno essere spostati nel gioco completo e chi completa la demo riceverà come premio un elmo dei "serpenti gemelli".
Il trailer di Nioh 3
Il breve trailer non mostra molto di nuovo di Nioh 3, ma ci svela che potremo ottenere dei set di armature esclusivi se acquistiamo il gioco entro il 19 febbraio 2026.
Si tratta del set di armatura Hellfrost, insieme a un set basato su quello del protagonista del primo Nioh e un set basato su quello del personaggio di Nioh 2.
Vi ricordiamo infine i requisiti di Nioh 3 per PC minimi e consigliati.