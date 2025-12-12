Nioh 3 svela la demo per PC e PS5 con un trailer ai The Game Awards

Durante i The Game Awards 2025 abbiamo avuto modo di vedere Nioh 3, il gioco di ruolo d'azione di Koei Tecmo, in arrivo su PC e PS5 il 6 febbraio 2026.

Inoltre, il trailer ha svelato che sarà disponibile una demo a partire dal 29 gennaio 2026, sia su PS Store che su Steam. I dati di salvataggio potranno essere spostati nel gioco completo e chi completa la demo riceverà come premio un elmo dei "serpenti gemelli".