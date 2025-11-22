Nioh 3 si mostra in nuove immagini sulla nuova ambientazione nel periodo Bakumatsu

Koei Tecmo ha pubblicato alcune nuove immagini di Nioh 3 che consentono di vedere qualcosa del periodo Bakumatsu che caratterizza le ambientazioni del nuovo capitolo, trasportandoci in un'era più avanzata rispetto alle precedenti, posizionandosi nel 1800.
Si tratta di un periodo storico di grandi sconvolgimenti anche nella storia reale del Giappone, corrispondente all'apertura all'occidente e all'avvio di una nuova era con influssi che emergono dall'estero, il periodo finale dei samurai.
In Nioh 3 il tutto assume dei contorni più particolari in quanto gli elementi storici vengono fusi con mitologia e ricostruzioni fantastiche, dando origini a un'ambientazione davvero di grande impatto, come possiamo vedere anche da queste nuove immagini riportate nella galleria qui sotto.
Il Bakumatsu fantastico di Nioh 3
Una nuova era distorta emerge dopo che Kunimatsu, caduto ormai nell'oscurità, si proclama lo shogun eterno, dando origine a una grande corruzione che dilaga su tutto il Giappone e con la sola zona di Kyoto che sembra resistere, protetta dagli alberi sacri.
Per la prima volta nella storia della serie, il periodo Bakumatsu rappresenta l'ambientazione storica in cui i giocatori si troveranno a combattere all'interno di Nioh 3.
Il gioco è ambientato nella Kyoto del 1800, durante l'ultimo periodo dei samurai, ma in una versione distorta di questa scenografia, in cui il territorio e i monumenti iconici come i templi Kiyomizu e Honnoji sono stati conquistati e trasformati dall'influenza del Crogiolo.
Oltre a incontrare nuovi e temibili yokai, in Nioh 3 ci troviamo ad affrontare anche lo Shinsengumi, una squadra militare al servizio dello shogunato, caratterizzata da guerrieri particolarmente impegnativi ed equipaggiati con armi da fuoco moderne come pistole e mitragliatrici Gatling, riprendendo proprio le innovazioni che emersero durante il Bakumatsu.
Di recente abbiamo visto i requisiti per PC di Nioh 3, dopo l'annuncio della data di uscita durante lo State of Play dello scorso settembre, fissata per il 6 febbraio 2026 su PC e PS5.