Nioh 3 si mostra in nuove immagini sulla nuova ambientazione nel periodo Bakumatsu

Si tratta di un periodo storico di grandi sconvolgimenti anche nella storia reale del Giappone, corrispondente all'apertura all'occidente e all'avvio di una nuova era con influssi che emergono dall'estero, il periodo finale dei samurai.

Il Bakumatsu fantastico di Nioh 3

Una nuova era distorta emerge dopo che Kunimatsu, caduto ormai nell'oscurità, si proclama lo shogun eterno, dando origine a una grande corruzione che dilaga su tutto il Giappone e con la sola zona di Kyoto che sembra resistere, protetta dagli alberi sacri.

Per la prima volta nella storia della serie, il periodo Bakumatsu rappresenta l'ambientazione storica in cui i giocatori si troveranno a combattere all'interno di Nioh 3.

Il gioco è ambientato nella Kyoto del 1800, durante l'ultimo periodo dei samurai, ma in una versione distorta di questa scenografia, in cui il territorio e i monumenti iconici come i templi Kiyomizu e Honnoji sono stati conquistati e trasformati dall'influenza del Crogiolo.

Oltre a incontrare nuovi e temibili yokai, in Nioh 3 ci troviamo ad affrontare anche lo Shinsengumi, una squadra militare al servizio dello shogunato, caratterizzata da guerrieri particolarmente impegnativi ed equipaggiati con armi da fuoco moderne come pistole e mitragliatrici Gatling, riprendendo proprio le innovazioni che emersero durante il Bakumatsu.

Di recente abbiamo visto i requisiti per PC di Nioh 3, dopo l'annuncio della data di uscita durante lo State of Play dello scorso settembre, fissata per il 6 febbraio 2026 su PC e PS5.