Svelati i requisiti di Nioh 3 per PC minimi e consigliati

Koei Tecmo ha aggiornato la pagina Steam di Nioh 3, svelando i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC del nuovo action GDR di Team Ninja.

La configurazione "consigliata" include un processore i5-10600K o un Ryzen 5 5600X, accompagnato da una scheda grafica RTX 3060 Ti da 8GB o una RX 6700 XT e 16 GB di RAM, che dovrebbero permettere di giocare a 1080p, 60 fps con impostazioni grafiche più leggere e upscaling attivo. A ogni modo, in assenza di preset pensati per 1440p e 4K con settaggi elevati, è impossibile avere un quadro completo al momento.