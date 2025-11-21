3

Svelati i requisiti di Nioh 3 per PC minimi e consigliati

Koei Tecmo ha svelato i requisiti della versione PC di Nioh 3. Sulla carta i 1080p a 60 fps sono accessibili, ma solo con impostazioni grafiche basse e upscaling attivo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/11/2025
Un nemico di Nioh 3
Nioh 3
Nioh 3
Articoli News Video Immagini

Koei Tecmo ha aggiornato la pagina Steam di Nioh 3, svelando i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC del nuovo action GDR di Team Ninja.

La configurazione "consigliata" include un processore i5-10600K o un Ryzen 5 5600X, accompagnato da una scheda grafica RTX 3060 Ti da 8GB o una RX 6700 XT e 16 GB di RAM, che dovrebbero permettere di giocare a 1080p, 60 fps con impostazioni grafiche più leggere e upscaling attivo. A ogni modo, in assenza di preset pensati per 1440p e 4K con settaggi elevati, è impossibile avere un quadro completo al momento.

Nioh 3 arriverà su PC e PS5 a febbraio

Minimi - 1080p, 30 fps con le impostazioni grafiche "più leggere" e upscaling

  • Sistema operativo: Windows 11
  • Processore: Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 2600 6 core / 12 thread (o superiori)
  • Memoria: 16 GB di RAM
  • Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 VRAM 6GB, AMD Radeon RX 5600 XT (Rev. 2.0) VRAM 6GB
  • DirectX: Versione 12
  • Rete: Connessione internet a banda larga
  • Memoria: 125 GB di spazio disponibile
  • Scheda audio: 48000 Hz Stereo a 16 bit
Nioh 3: abbiamo provato il gioco più ambizioso di Koei Tecmo Nioh 3: abbiamo provato il gioco più ambizioso di Koei Tecmo

Consigliati - 1080p, 60 fps con le impostazioni grafiche "più leggere" e upscaling

  • Sistema operativo: Windows 11
  • Processore: Intel Core i5-10600K, AMD Ryzen 5 5600X 6 core / 12 thread (o superiori)
  • Memoria: 16 GB di RAM
  • Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti VRAM 8GB, AMD Radeon RX 6700 XT VRAM 12GB
  • DirectX: Versione 12
  • Rete: Connessione internet a banda larga
  • Memoria: 125 GB di spazio disponibile
  • Scheda audio: 48000 Hz Stereo a 16 bit

Vi ricordiamo che Nioh 3 sarà disponibile a partire dal 6 febbraio, anche su PS5.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Svelati i requisiti di Nioh 3 per PC minimi e consigliati