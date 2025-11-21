Svelati i requisiti di Nioh 3 per PC minimi e consigliati

Koei Tecmo ha aggiornato la pagina Steam di Nioh 3, svelando i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC del nuovo action GDR di Team Ninja.
La configurazione "consigliata" include un processore i5-10600K o un Ryzen 5 5600X, accompagnato da una scheda grafica RTX 3060 Ti da 8GB o una RX 6700 XT e 16 GB di RAM, che dovrebbero permettere di giocare a 1080p, 60 fps con impostazioni grafiche più leggere e upscaling attivo. A ogni modo, in assenza di preset pensati per 1440p e 4K con settaggi elevati, è impossibile avere un quadro completo al momento.
Nioh 3 arriverà su PC e PS5 a febbraio
Minimi - 1080p, 30 fps con le impostazioni grafiche "più leggere" e upscaling
- Sistema operativo: Windows 11
- Processore: Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 2600 6 core / 12 thread (o superiori)
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 VRAM 6GB, AMD Radeon RX 5600 XT (Rev. 2.0) VRAM 6GB
- DirectX: Versione 12
- Rete: Connessione internet a banda larga
- Memoria: 125 GB di spazio disponibile
- Scheda audio: 48000 Hz Stereo a 16 bit
Consigliati - 1080p, 60 fps con le impostazioni grafiche "più leggere" e upscaling
- Sistema operativo: Windows 11
- Processore: Intel Core i5-10600K, AMD Ryzen 5 5600X 6 core / 12 thread (o superiori)
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti VRAM 8GB, AMD Radeon RX 6700 XT VRAM 12GB
- DirectX: Versione 12
- Rete: Connessione internet a banda larga
- Memoria: 125 GB di spazio disponibile
- Scheda audio: 48000 Hz Stereo a 16 bit
Vi ricordiamo che Nioh 3 sarà disponibile a partire dal 6 febbraio, anche su PS5.