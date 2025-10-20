Prosegui il viaggio e sconfiggi gli Yokai in Nioh 3: ora in prenotazione su Amazon

Su Amazon, oggi, è possibile effettuare la prenotazione del terzo capitolo della saga di Team Ninja e Koei Tecmo: Nioh 3. Il pre-order è effettuabile al prezzo minimo garantito sulla piattaforma di 79,99€ e si tratterebbe della Launch Edition del gioco. Puoi pre-ordinare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: In Nioh 3, i giocatori si immergono in un mondo aperto, carico della tensione e dell'atmosfera oscura che da sempre contraddistinguono la serie. La mappa è vasta e densa di pericoli: villaggi infestati da Yokai potenti e spietati, Crogioli dove si affrontano sfide estreme e ambientazioni mozzafiato che raccontano un Giappone maledetto, intriso di leggenda e mistero.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il sistema di combattimento introduce una novità fondamentale: la possibilità di passare istantaneamente e senza interruzioni tra due stili di gioco, quello Samurai e quello Ninja. Lo stile Samurai privilegia la potenza, la disciplina e la difesa, mentre quello Ninja punta su agilità, furtività e tecniche letali. Il giocatore può alternarli in base ai nemici o ai livelli affrontati, oppure specializzarsi in uno solo per creare la propria via al combattimento.
Il gioco amplia anche la componente multigiocatore. Con la funzione Evoca Visitatore, è possibile chiedere aiuto ad altri giocatori o intervenire in soccorso di chi ne ha bisogno. La modalità Spedizioni online, già amata nei capitoli precedenti, consente invece di esplorare il mondo in cooperativa.