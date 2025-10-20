Prosegui il viaggio e sconfiggi gli Yokai in Nioh 3: ora in prenotazione su Amazon

Su Amazon, oggi, è possibile effettuare la prenotazione del terzo capitolo della saga di Team Ninja e Koei Tecmo: Nioh 3. Il pre-order è effettuabile al prezzo minimo garantito sulla piattaforma di 79,99€ e si tratterebbe della Launch Edition del gioco. Puoi pre-ordinare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: In Nioh 3, i giocatori si immergono in un mondo aperto, carico della tensione e dell'atmosfera oscura che da sempre contraddistinguono la serie. La mappa è vasta e densa di pericoli: villaggi infestati da Yokai potenti e spietati, Crogioli dove si affrontano sfide estreme e ambientazioni mozzafiato che raccontano un Giappone maledetto, intriso di leggenda e mistero.