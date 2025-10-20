Una nuova hit è stata aggiunta ai giochi in prova di PlayStation Plus ed è anche su Game Pass

PlayStation Plus Premium ha recentemente aggiunto a sorpresa una nuova demo fra i trial utilizzabili dagli abbonati al livello più alto del servizio Sony: si tratta di Ball x Pit, vero e proprio nuovo fenomeno di Steam, rivelatosi una hit all'improvviso e disponibile peraltro anche su Game Pass.

Il gioco in questione è sviluppato praticamente in solitaria da Kenny Sun e pubblicato dagli esperti di Devolver Digital, che anche in questo caso hanno dimostrato di essere dotati di grande intuizione nello scovare idee di grande successo.

Ball x Pit ha un gameplay costruito su un misto di caratteristiche diverse e apparentemente discordanti, ma che funzionano incredibilmente bene insieme, come dimostra l'ottima risposta del pubblico e della stampa.