Una nuova hit è stata aggiunta ai giochi in prova di PlayStation Plus ed è anche su Game Pass

Gli abbonati a PlayStation Plus Premium possono ora provare gratuitamente la versione trial di un gioco che sta facendo impazzire gli utenti, in particolare su Steam e Game Pass.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/10/2025
PlayStation Plus Premium ha recentemente aggiunto a sorpresa una nuova demo fra i trial utilizzabili dagli abbonati al livello più alto del servizio Sony: si tratta di Ball x Pit, vero e proprio nuovo fenomeno di Steam, rivelatosi una hit all'improvviso e disponibile peraltro anche su Game Pass.

Il gioco in questione è sviluppato praticamente in solitaria da Kenny Sun e pubblicato dagli esperti di Devolver Digital, che anche in questo caso hanno dimostrato di essere dotati di grande intuizione nello scovare idee di grande successo.

Ball x Pit ha un gameplay costruito su un misto di caratteristiche diverse e apparentemente discordanti, ma che funzionano incredibilmente bene insieme, come dimostra l'ottima risposta del pubblico e della stampa.

Action RPG roguelite, sparatutto e Arkanoid

Si tratta, in pratica, di una sorta di misto tra action RPG, sparatutto bullet hell, roguelite e Arkanoid: in Ball x Pit dobbiamo esplorare le profondità di una voragine andando ad affrontare minacce sempre più impegnative, lanciando proiettili magici rimbalzanti.

Il titolo è disponibile anche nella prima ondata di ottobre di giochi su Xbox Game Pass e ora può essere provato con una demo da tutti gli abbonati a PlayStation Plus Premium, per decidere eventualmente di acquistarlo al prezzo di 14,99€.

PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di ottobre

Dopo la caduta di Babilonia, si legge nell'intro che ha elementi addirittura biblici, al posto dell'antica città si trova solo un pozzo profondissimo che ospita ora tesori inestimabili e una quantità assurda di mostri.

Il nostro compito è calarci in questo luogo e lanciare proiettili magici (palline) con vari effetti e caratteristiche per cercare di sopravvivere il più a lungo possibile.

