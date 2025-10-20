Una nuova hit è stata aggiunta ai giochi in prova di PlayStation Plus ed è anche su Game Pass

PlayStation Plus Premium ha recentemente aggiunto a sorpresa una nuova demo fra i trial utilizzabili dagli abbonati al livello più alto del servizio Sony: si tratta di Ball x Pit, vero e proprio nuovo fenomeno di Steam, rivelatosi una hit all'improvviso e disponibile peraltro anche su Game Pass.
Il gioco in questione è sviluppato praticamente in solitaria da Kenny Sun e pubblicato dagli esperti di Devolver Digital, che anche in questo caso hanno dimostrato di essere dotati di grande intuizione nello scovare idee di grande successo.
Ball x Pit ha un gameplay costruito su un misto di caratteristiche diverse e apparentemente discordanti, ma che funzionano incredibilmente bene insieme, come dimostra l'ottima risposta del pubblico e della stampa.
Action RPG roguelite, sparatutto e Arkanoid
Si tratta, in pratica, di una sorta di misto tra action RPG, sparatutto bullet hell, roguelite e Arkanoid: in Ball x Pit dobbiamo esplorare le profondità di una voragine andando ad affrontare minacce sempre più impegnative, lanciando proiettili magici rimbalzanti.
Il titolo è disponibile anche nella prima ondata di ottobre di giochi su Xbox Game Pass e ora può essere provato con una demo da tutti gli abbonati a PlayStation Plus Premium, per decidere eventualmente di acquistarlo al prezzo di 14,99€.
Dopo la caduta di Babilonia, si legge nell'intro che ha elementi addirittura biblici, al posto dell'antica città si trova solo un pozzo profondissimo che ospita ora tesori inestimabili e una quantità assurda di mostri.
Il nostro compito è calarci in questo luogo e lanciare proiettili magici (palline) con vari effetti e caratteristiche per cercare di sopravvivere il più a lungo possibile.