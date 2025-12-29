L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus di gennaio è vicino: gli utenti PS4 resteranno a bocca asciutta?

Salvo sorprese, l'annuncio dovrebbe arrivare mercoledì 31 dicembre alle 17:30 italiane . Sebbene non si tratti di una data ufficiale, la previsione si basa sul consueto modus operandi di Sony, che tende a rivelare i giochi il mercoledì pomeriggio precedente al primo martedì del mese successivo. Non è una regola fissa e, seppur raramente, ci sono state eccezioni. In questo caso, considerando che la data cadrebbe nel tardo pomeriggio dell'ultimo giorno dell'anno, l'azienda potrebbe anche decidere di anticipare l'annuncio di qualche ora o addirittura di un giorno rispetto alle tempistiche tradizionali.

Il primo mese senza giochi per PS4?

Allo stesso modo è facile pronosticare quando i nuovi giochi del PlayStation Plus Essential potranno essere riscattati dagli abbonati, dato che ciò avviene sempre il primo martedì del mese. Di conseguenza, la data da segnare sul calendario è quella del 6 gennaio, subito dopo l'aggiornamento mattutino del PlayStation Store, che solitamente avviene intorno alle 10:00 italiane. A quel punto sarà sufficiente accedere alla sezione dedicata al PlayStation Plus dalla console o tramite la versione web del PS Store per riscattarli e aggiungerli alla propria libreria digitale.

La sezione dedicata al PlayStation Plus del menu di PS5

Al momento non ci sono informazioni o indiscrezioni credibili sulla line-up del Plus del prossimo mese, quindi non resta che attendere comunicazioni ufficiali da Sony o eventuali leak dell'ultimo minuto. Tuttavia, ricordiamo che Sony ha annunciato che a partire da gennaio 2026 ridurrà il numero di titoli per PS4 inclusi nei tier Essential, Extra e Premium. L'azienda ha infatti comunicato che "i giochi per PS4 non saranno più un vantaggio chiave e verranno offerti saltuariamente nei giochi mensili e nel Catalogo giochi PlayStation Plus". Quel "saltuariamente" potrebbe anche riferirsi ai casi in cui verranno proposti titoli cross-gen, disponibili sia per PS4 che per PS5.

In sostanza, chi continuerà a giocare su PS4 potrà farlo con i contenuti già riscattati in precedenza, ma non potrà più contare su un flusso costante di nuove aggiunte tramite i giochi mensili e il catalogo di PlayStation Plus, con Sony che sta chiaramente spostando il proprio focus in modo definitivo sulla sua console ammiraglia.