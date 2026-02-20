PlayStation Plus ha già un gioco confermato a marzo, ed è un classico

La cosa è stata comunicata durante il recente State of Play, ma nel caso non siate stati attenti ricordiamo che PlayStation Plus ha già un gioco confermato a marzo, e si tratta di un classico appartenente alla serie dei titoli dedicati agli abbonati Premium.
Parliamo di Tekken: Dark Resurrection, che è in effetti stato presentato nel corso del recente State of Play quando sono stati comunicati anche i giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio, con qualche visione in anteprima sui titoli che dovrebbero arrivare successivamente.
In particolare, Bandai Namco si dimostra piuttosto attiva nel supporto al servizio in abbonamento di Sony, visto che i due giochi annunciati in anticipo appartengono proprio al suo catalogo storico.
Un paio di grandi classici in arrivo
A marzo arriverà dunque Tekken: Dark Resurrection, uscito originariamente su PSP e di ritorno all'interno dei giochi classici destinati a PlayStation Plus Premium con l'introduzione del mese prossimo, in attesa di conoscere gli altri.
Si tratta di un capitolo della celebre serie di picchiaduro nella sua versione sviluppata appositamente per la vecchia console portatile di Sony, uscito originariamente nel 2006 come versione rimasterizzata e migliorata di Tekken 5.
Și tratta di un titolo di notevole valore anche in termini storici, sebbene al momento possa essere considerato piuttosto datato. Nel frattempo, è stato annunciato anche il prossimo arrivo dell'altro classico Time Crisis nel catalogo Premium, previsto arrivare nel mese di maggio.