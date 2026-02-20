PlayStation Plus ha già un gioco confermato a marzo, ed è un classico

La cosa è stata comunicata durante il recente State of Play, ma nel caso non siate stati attenti ricordiamo che PlayStation Plus ha già un gioco confermato a marzo, e si tratta di un classico appartenente alla serie dei titoli dedicati agli abbonati Premium.

Parliamo di Tekken: Dark Resurrection, che è in effetti stato presentato nel corso del recente State of Play quando sono stati comunicati anche i giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio, con qualche visione in anteprima sui titoli che dovrebbero arrivare successivamente.

In particolare, Bandai Namco si dimostra piuttosto attiva nel supporto al servizio in abbonamento di Sony, visto che i due giochi annunciati in anticipo appartengono proprio al suo catalogo storico.