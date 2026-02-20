1

AOC presenta il Q27G4ZD: monitor con pannello QD-OLED di terza generazione, 280 Hz con picco di 1000 nit

AOC lancia il Q27G4ZD, monitor QD-OLED da 27" con risoluzione QHD e refresh rate di 280 Hz. Offre 0,03 ms di risposta, picco di 1000 nit, G-Sync e hub USB.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/02/2026
AOC Q27G4ZD

AOC amplia la propria linea Gaming con il nuovo AOC Q27G4ZD, un monitor QD-OLED pensato per offrire prestazioni elevate a un prezzo più accessibile rispetto alla gamma premium AGON PRO. Il modello si inserisce tra il AOC Q27G4ZDR (240 Hz) e il AOC Q27G4SDR (360 Hz), proponendo una frequenza di aggiornamento di 280 Hz, considerata dall'azienda il punto di equilibrio ideale per i gamer moderni.

Il Q27G4ZD utilizza un pannello QD-OLED di terza generazione da 27 pollici con risoluzione QHD (2560x1440). Questa combinazione garantisce un'ottima nitidezza dell'immagine unita a una fluidità elevata, rendendolo adatto sia al gaming competitivo sia ai titoli visivamente più spettacolari.

Ulteriori dettagli sul nuovo monitor AOC

Il monitor è certificato DisplayHDR400 e raggiunge un picco di luminosità fino a 1000 nit, offrendo colori vividi e un contrasto profondo tipico della tecnologia OLED. Dal punto di vista delle prestazioni, il tempo di risposta dichiarato è di appena 0,03 ms, un valore che consente transizioni rapidissime e riduce al minimo il motion blur.

Il supporto alla compatibilità G-Sync assicura inoltre un'esperienza di gioco priva di tearing e stuttering, sincronizzando la frequenza del monitor con quella della GPU. Pur non essendo un modello pensato per gli enthusiast più esigenti, il Q27G4ZD rappresenta un'opzione ideale per chi desidera passare da un pannello LED tradizionale a un OLED, beneficiando di neri più profondi, tempi di risposta inferiori e refresh rate più elevati.

Regolabilità e porte USB del nuovo monitor AOC

A livello ergonomico, il monitor offre un supporto regolabile per adattarsi facilmente alla postazione di gioco. Sul retro è presente un hub USB dedicato con quattro porte USB-A, utile per collegare periferiche come tastiera, mouse o controller senza dover ricorrere ad accessori aggiuntivi. Questo pannello è attualmente disponibile su Amazon e può essere acquistato direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso:

61Bsdlgrqgl Ac Sl1500

Fateci sapere che cosa ne pensate di questo monitor se siete interessanti a questa gamma AOC e in particolare a questa soluzione "intermedia" della gamma stessa.

