AOC presenta il Q27G4ZD: monitor con pannello QD-OLED di terza generazione, 280 Hz con picco di 1000 nit

Il Q27G4ZD utilizza un pannello QD-OLED di terza generazione da 27 pollici con risoluzione QHD (2560x1440) . Questa combinazione garantisce un'ottima nitidezza dell'immagine unita a una fluidità elevata, rendendolo adatto sia al gaming competitivo sia ai titoli visivamente più spettacolari.

Ulteriori dettagli sul nuovo monitor AOC

Il monitor è certificato DisplayHDR400 e raggiunge un picco di luminosità fino a 1000 nit, offrendo colori vividi e un contrasto profondo tipico della tecnologia OLED. Dal punto di vista delle prestazioni, il tempo di risposta dichiarato è di appena 0,03 ms, un valore che consente transizioni rapidissime e riduce al minimo il motion blur.

Il supporto alla compatibilità G-Sync assicura inoltre un'esperienza di gioco priva di tearing e stuttering, sincronizzando la frequenza del monitor con quella della GPU. Pur non essendo un modello pensato per gli enthusiast più esigenti, il Q27G4ZD rappresenta un'opzione ideale per chi desidera passare da un pannello LED tradizionale a un OLED, beneficiando di neri più profondi, tempi di risposta inferiori e refresh rate più elevati.