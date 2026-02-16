PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di febbraio

L'annuncio ufficiale è arrivato durante l'ultimo State of Play, come da tradizione per gli eventi organizzati da Sony, e ha disegnato i contorni di una line-up davvero interessante per i giochi PS4 e PS5 di febbraio riservati agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. A cominciare naturalmente da Marvel's Spider-Man 2.
La spettacolare esclusiva PS5 firmata Insomniac Games non è tuttavia l'unico nome di spessore in un elenco che include anche il poetico e suggestivo Neva, l'esperienza in stile God of War di Echoes of the End: Enhanced Edition e le gare spericolate a base open world di Test Drive Unlimited: Solar Crown, oltre a una serie di altri titoli e agli immancabili classici.
Marvel's Spider-Man 2
Marvel's Spider-Man 2 segna finalmente il debutto nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium di una delle più importanti esclusive PlayStation, e lo fa portandosi dietro un carico di personaggi, storie e ambientazioni che non mancheranno di entusiasmare i numerosissimi fan del personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko.
Caratterizzato da una trama che si ispira per molti versi alla celebre graphic novel L'ultima Caccia di Kraven, il gioco vede appunto l'esordio dello spietato villain, che decide di trasformare Manhattan nel suo nuovo terreno di caccia e di catturare ed eliminare tutti i metaumani presenti nella zona, che si tratti di criminali o di vigilanti mascherati come i due Spider-Man.
Fra sequenze altamente spettacolari e la possibilità di passare in qualsiasi momento da Peter Parker a Miles Morales, sviluppando le capacità di entrambi i personaggi attraverso un sistema di potenziamento anche stavolta piuttosto sfaccettato, dovremo vedercela con un intero esercito di mercenari senza scrupoli ma anche con un'ulteriore, terribile minaccia: Venom.
Il simbionte alieno si pone infatti come una figura di spicco all'interno della campagna, prima "corrompendo" Peter con la promessa di una virtuale invincibilità che però l'eroe finisce per pagare molto cara, perdendo di vista la propria umanità; poi come nemico conclamato, da cui nessuno sembra sia capace di nascondersi e che punta a mettere le mani sull'intera città.
Avete letto la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2?
Test Drive Unlimited: Solar Crown
Test Drive Unlimited: Solar Crown segna il ritorno di una serie storica, e sebbene in prima battuta il gioco di guida sviluppato da KT Racing non abbia convinto più di tanto, è passato ormai diverso tempo e sono stati messi a disposizione numerosi aggiornamenti che hanno migliorato e arricchito l'esperienza, anche attraverso l'introduzione di nuovi e affascinanti scenari.
Certo, l'importante elemento rappresentato dalla possibilità di acquistare case e appartamenti non è ancora stato implementato ma dovrebbe ormai arrivare a breve, mentre per il resto la formula open world è stata ripresentata in maniera fedele, catapultandoci fra le strade dell'isola di Hong Kong e quelle di Ibiza per partecipare a gare mozzafiato nell'ambito del torneo Solar Crown.
Al comando di uno scaltro pilota determinato a farsi un nome sulla scena internazionale, l'ultimo capitolo di Test Drive Unlimited ci mette di fronte a sfide sempre più impegnative e alla scelta di unirci a diverse fazioni, ognuna con i propri eventi, per scalare i ranghi di un sistema di progressione discretamente solido, specie nella gestione delle ricompense.
Le nuove vetture non vengono infatti distribuite con eccessiva generosità, il che mantiene intatto il loro valore e valorizza un modello di guida simcade pensato proprio per trasmettere le unicità di ogni singolo veicolo: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Test Drive Unlimited: Solar Crown.
Neva
Dopo quel gioiellino di GRIS, Nomada Studio porta nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium la sua ultima creazione, Neva: un'avventura ambientata in un mondo incantevole, tratteggiato con colori pastello e ricco di scorci suggestivi, che viene minacciato da un'entità oscura che avanza inesorabile, trasformando animali e piante in mostruosi grovigli di rovi neri.
Nei panni di Alba, dovremo trovare l'origine del male insieme alla lupa Neva, in un viaggio irto di insidie che si sviluppa nel corso di quattro stagioni e vede i due personaggi costruire man mano un rapporto sempre più solido e sincero, che in alcuni casi richiama le atmosfere di The Last Guardian e si sviluppa di pari passo con il gameplay.
Volete saperne di più prima di effettuare il download? Ecco la nostra recensione di Neva.
Echoes of the End: Enhanced Edition
La Enhanced Edition di Echoes of the End migliora e arricchisce l'esperienza in stile God of War confezionata da Myrkur Games, raccontando le gesta della guerriera Ryn e la sua missione per preservare l'equilibrio di un regno un tempo prospero ma ora ridotto in macerie dai conflitti e ulteriormente minacciato dallo spietato Aurick, che vuole dominarne le energie mistiche.
Accompagnata dallo studioso Abram, la ragazza dovrà dunque affrontare le truppe nemiche, salvare suo fratello Cor e sfruttare le sue straordinarie abilità per riportare l'ordine in un'avventura senz'altro dotata di un grande potenziale ma inizialmente viziata da una certa mancanza di rifinitura: un problema che il corposo aggiornamento dovrebbe aver risolto.
Gli altri giochi e i classici PlayStation
Monster Hunter Stories si pone come una variazione sul tema della serie Capcom che si focalizza sull'allevamento dei mostri piuttosto che sulla caccia, riflettendosi anche in un comparto narrativo più leggero questo approccio spensierato e fumettoso, supportato tuttavia da un sistema di combattimento a turni dotato di una sorprendente profondità.
Arriva nel catalogo di PS Plus Extra e Premium anche Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, che parte dalle solide basi del primo episodio per metterci al comando del nipote di un guerriero leggendario, anche qui alle prese con l'allevamento dei mostri e con la minaccia di una creatura dotata di un enorme potenziale distruttivo, che dovremo cercare di fermare a tutti i costi.
Season: A Letter to the Future è invece un'originale avventura in cui avremo modo di esplorare paesaggi sospesi nel tempo mentre giriamo in bicicletta, registrando suoni, immagini e testimonianze prima che una misteriosa catastrofe si abbatta sul mondo, distruggendo tutto. Nel gioco i diversi strumenti si trasformano in mezzi per comprendere ciò che ci circonda, in un viaggio ammantato di nostalgia.
Ugualmente originale è Venba, un racconto interattivo che intreccia cucina e ricordi per raccontare la storia di una madre indiana emigrata in Canada negli anni '80 e determinata a ricostruire il ricettario della sua famiglia, preparando piatti tradizionali che possano consentirle di recuperare frammenti della propria identità.
Di tutt'altro genere, Rugby 25 è un simulatore che prova a trasporre in maniera fedele gli elementi di questo sport, premiando la pianificazione tattica e la gestione della squadra mentre cerchiamo di farci strada fra le competizioni ufficiali e i tornei internazionali, visitando un gran numero di stadi differenti e facendo riferimento a un roster di squadre e atleti particolarmente ampio.
A rappresentare i classici PlayStation, accessibili unicamente dagli utenti di livello Premium, troviamo infine Wall-E, il divertente tie-in basato sul film d'animazione di Disney Pixar in cui dovremo controllare il piccolo robot protagonista della storia in un'avventura che alterna momenti narrativi e minigiochi a base multiplayer.