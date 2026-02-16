PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di febbraio

La spettacolare esclusiva PS5 firmata Insomniac Games non è tuttavia l'unico nome di spessore in un elenco che include anche il poetico e suggestivo Neva, l'esperienza in stile God of War di Echoes of the End: Enhanced Edition e le gare spericolate a base open world di Test Drive Unlimited: Solar Crown, oltre a una serie di altri titoli e agli immancabili classici.

L'annuncio ufficiale è arrivato durante l'ultimo State of Play, come da tradizione per gli eventi organizzati da Sony, e ha disegnato i contorni di una line-up davvero interessante per i giochi PS4 e PS5 di febbraio riservati agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium . A cominciare naturalmente da Marvel's Spider-Man 2.

Il simbionte alieno si pone infatti come una figura di spicco all'interno della campagna, prima "corrompendo" Peter con la promessa di una virtuale invincibilità che però l'eroe finisce per pagare molto cara, perdendo di vista la propria umanità; poi come nemico conclamato, da cui nessuno sembra sia capace di nascondersi e che punta a mettere le mani sull'intera città.

Marvel's Spider-Man 2 segna finalmente il debutto nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium di una delle più importanti esclusive PlayStation , e lo fa portandosi dietro un carico di personaggi, storie e ambientazioni che non mancheranno di entusiasmare i numerosissimi fan del personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko.

Test Drive Unlimited: Solar Crown

Test Drive Unlimited: Solar Crown segna il ritorno di una serie storica, e sebbene in prima battuta il gioco di guida sviluppato da KT Racing non abbia convinto più di tanto, è passato ormai diverso tempo e sono stati messi a disposizione numerosi aggiornamenti che hanno migliorato e arricchito l'esperienza, anche attraverso l'introduzione di nuovi e affascinanti scenari.

Uno degli scenari di Test Drive Unlimited: Solar Crown

Certo, l'importante elemento rappresentato dalla possibilità di acquistare case e appartamenti non è ancora stato implementato ma dovrebbe ormai arrivare a breve, mentre per il resto la formula open world è stata ripresentata in maniera fedele, catapultandoci fra le strade dell'isola di Hong Kong e quelle di Ibiza per partecipare a gare mozzafiato nell'ambito del torneo Solar Crown.

Al comando di uno scaltro pilota determinato a farsi un nome sulla scena internazionale, l'ultimo capitolo di Test Drive Unlimited ci mette di fronte a sfide sempre più impegnative e alla scelta di unirci a diverse fazioni, ognuna con i propri eventi, per scalare i ranghi di un sistema di progressione discretamente solido, specie nella gestione delle ricompense.

Una delle vetture di Test Drive Unlimited: Solar Crown

Le nuove vetture non vengono infatti distribuite con eccessiva generosità, il che mantiene intatto il loro valore e valorizza un modello di guida simcade pensato proprio per trasmettere le unicità di ogni singolo veicolo: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Test Drive Unlimited: Solar Crown.