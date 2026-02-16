I giochi "cozy" stanno avendo successo su Steam: un trend in crescita negli ultimi 5 anni

La ricerca si basa infatti sull'analisi dei termini utilizzati per descrivere i giochi su Steam, in particolare su quei giochi che, in totale, hanno portato a oltre 100.000 dollari di guadagno attraverso la piattaforma di Valve.

A dire il vero la questione è piuttosto sottile: non si tratta tanto di una tendenza precisa degli utenti verso questo genere, ma la presenza del termine come elemento descrittivo risulta in gran parte dei titoli più venduti e giocati negli ultimi cinque anni.

Come riportato da PC Gamer, un recente studio da parte di GameDiscoverCo in base a dati rilevati negli ultimi cinque anni su Steam dimostra come i giochi "cozy" siano un trend in ascesa , che ha avuto un notevole boom di recente.

Una tendenza non palese

In base ai dati, la parola "Cozy" utilizzata come descrizione del gioco risulta sempre più presente negli ultimi anni, per quanto riguarda i titoli di maggiore successo su Steam, passando dallo 0,4% al 3,1% tra il 2022 e il 2025.

"È un grosso cambiamento nel giro di tre anni", un incremento del 675% che rappresenta una novità di rilievo nell'ambito di Steam, dove solitamente non si registrano variazioni così consistenti nei generi più popolari.

C'è peraltro da notare come la descrizione "cozy" si sia separata da "wholesome" e da "casual", distinguendosi maggiormente e diventando molto più popolare in questi ultimi cinque anni.

Si tratta di giochi rilassanti ma che non necessariamente si legano anche allo spirito innocente o tenero, né a una definizione che può avere a che fare con il pubblico "casual" andando a definirsi come un genere a parte, sempre più apprezzato.

Altri incrementi notevoli sono quelli registrati per il termine "factory" nelle descrizioni, ovvero "fabbrica", legati ai giochi di micro-management che stanno ottenendo un successo sempre maggiore, ma anche quelli che hanno "per adulti" nella definizione.