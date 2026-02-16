0

Non hai ancora acquistato EA Sports FC 26? L'edizione TOTY per Xbox ora costa la metà su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo EA Sports FC 26 Team of the Year per Xbox Series X/S con uno sconto del 50%, permettendoti di risparmiare 50 €.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/02/2026
Se ami il calcio e non hai ancora acquistato EA Sports FC 26, sappi che l'edizione Team of the Year per Xbox è attualmente disponibile a 49,99 € invece di 99,99 €. Ciò significa che potrai risparmiare fino al 50%. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice download da riscattare una volta completato l'acquisto. Vediamo ulteriori dettagli.

Contenuti dell'edizione TOTY

Questa edizione include diversi contenuti:

  • 5.000 Punti Stagione
  • Pacchetto oro candidati titolari Squadra dell'anno con 11 oggetti giocatore oro candidati TOTY (maschile e femminile) con valutazione 82 o superiore
  • Oggetto giocatore difensore stella: scegli 1 fra 5 difensori
  • Oggetto giocatore centrocampista stella: scegli 1 fra 5 centrocampisti
  • Oggetto giocatore attaccante stella: scegli 1 fra 5 attaccanti

Questo gioco offre diverse modalità che sapranno intrattenerti, come tornei, contenuti stagionali, eventi Live e tanto altro ancora. Inoltre, alcune modalità sono state migliorate e riviste, come Ultimate Team, e il gameplay è nel complesso più realistico. Tuttavia, sappi che il Season Pass è a pagamento e mancano alcune licenze ufficiali. Si tratta però del gioco sportivo più completo sul mercato. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

