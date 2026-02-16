Non hai ancora acquistato EA Sports FC 26? L'edizione TOTY per Xbox ora costa la metà su Amazon

Se ami il calcio e non hai ancora acquistato EA Sports FC 26 , sappi che l'edizione Team of the Year per Xbox è attualmente disponibile a 49,99 € invece di 99,99 €. Ciò significa che potrai risparmiare fino al 50%. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice download da riscattare una volta completato l'acquisto. Vediamo ulteriori dettagli.

Contenuti dell'edizione TOTY

Questa edizione include diversi contenuti:

5.000 Punti Stagione

Pacchetto oro candidati titolari Squadra dell'anno con 11 oggetti giocatore oro candidati TOTY (maschile e femminile) con valutazione 82 o superiore

Oggetto giocatore difensore stella: scegli 1 fra 5 difensori

Oggetto giocatore centrocampista stella: scegli 1 fra 5 centrocampisti

Oggetto giocatore attaccante stella: scegli 1 fra 5 attaccanti

Questo gioco offre diverse modalità che sapranno intrattenerti, come tornei, contenuti stagionali, eventi Live e tanto altro ancora. Inoltre, alcune modalità sono state migliorate e riviste, come Ultimate Team, e il gameplay è nel complesso più realistico. Tuttavia, sappi che il Season Pass è a pagamento e mancano alcune licenze ufficiali. Si tratta però del gioco sportivo più completo sul mercato. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.