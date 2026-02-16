Super Mario Galaxy: Il Film potrebbe contenere un cameo su un particolare personaggio Nintendo

Come riferito da alcune fonti e visibile anche nel messaggio di Jan Pablo su X riportato qui sotto, c'è un particolare giocattolo legato ufficialmente a Super Mario Galaxy Il Film che riporta, sulla copertina, la presenza di R.O.B., facendo dunque pensare che sia presente all'interno del film.

Il robot anni 80

R.O.B. risulta visible semi-nascosto dietro a un Mario volante sulla confezione del set Gateway Galaxy collegato direttamente al nuovo film cinematografico Super Mario Galaxy: Il Film, e questo piccolo particolare può essere preso come una semi-conferma.



D'altra parte, è normale che anche il nuovo film, come il precedente, contenga diversi easter egg, citazioni e rimandi alla storia di Nintendo e ad altri personaggi, sebbene in questo caso si tratti di qualcosa di decisamente esterno al mondo specifico di Mario.

R.O.B. (abbreviazione di Robotic Operating Buddy, traducibile "amico operativo robotico") poteva essere collegato al NES e interagiva con utente e videogioco attraverso segnali luminosi, ma era compatibile con due soli giochi: Stack-Up e Gyromite.

È però entrato nell'immaginario comune grazie all'idea avveniristica anni 80 che si portava dietro, ed è stato successivamente citato in varie produzioni Nintendo come StarTropics, Star Fox, F-Zero, WarioWare e più di recente come personaggio in Super Smash Bros. Ultimate e capitoli precedenti.