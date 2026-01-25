Il nuovo trailer di Super Mario Galaxy Il Film conferma la presenza di Yoshi

Come annunciato negli scorsi giorni, Nintendo ha tenuto un brevissimo Direct per presentare il secondo trailer di Super Mario Galaxy Il Film , la seconda sortita cinematografica dell'idraulico italiano e compagnia (almeno per il nuovo corso di Nintendo). Era atteso, ma è stata comunque una bella sorpresa, soprattutto perché arrivata di domenica.

Il trailer

Il nuovo trailer è stato presentato da Shigeru Miyamoto in persona, che per chi non lo conoscesse Mario lo ha creato ed è attualmente l'uomo più rappresentativo di Nintendo.

Nel filmato, vediamo Mario e Luigi entrare in un tempio e risvegliare nientemeno che Yoshi, che viene di fatto confermato, dopo i teaser precedenti (che ne avevano comunque resa chiara la presenza). Quindi parte un montaggio di sequenze che mostrano diversi momenti della pellicola, che comprendono altri personaggi come Peach e Toad, già visti nel primo film.

Finito il video e tornata la scena su Miyamoto, il maestro ha fatto un breve riepilogo delle origini del personaggio, per poi dare la parola a Chris Meledandri di Illumination, lo studio che ha realizzato il primo film e che si è occupato anche di Super Mario Galaxy Il Film. Abbiamo quindi appreso che l'audio è nato da una collaborazione dello studio di animazione e Nintendo.

Il brevissimo Direct è stato quindi chiuso da Miyamoto, che ha ricordato come nel film, che potremo vedere in sala il 1° aprile 2026, ci saranno tanti personaggi noti della serie (come Birdo, ben visibile nel trailer). Interessante il fatto che mancasse Rosalinda, nonostante sia stata anticipata nel trailer precedente. Probabile che la parte "Galaxy" del film riceverà più attenzione nelle prossime settimane, anche perché l'uscita del film si avvicina.