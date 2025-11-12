Il trailer di Super Mario Galaxy Il Film è spettacolare e ci fa ammirare Bowser Jr. e Rosalinda

Nintendo ha mandato in onda il suo Direct dedicato a Super Mario Galaxy Il Film, questo 12 novembre 2025, aprendo la presentazione con Miyamoto che ha condiviso qualche dettaglio già noto sulla pellicola e ha ringraziato i fan per la reazione all'annuncio del film di pochi mesi fa.
Successivamente è stato il turno di Chris Meledandri di Illumination, che ha confermato che i lavori sull'animazione della pellicola sono quasi completi e non vede l'ora di farci vedere il film che sarà nelle sale l'1 aprile 2026.
Il trailer di Super Mario Galaxy Il Film
Il trailer di Super Mario Galaxy Il Film condiviso da Nintendo si apre con Bowser che, in versione rimpicciolita, dipinge nel proprio mini castello e chiede udienza con Mario e Luigi, per mostrare loro un quadro che lo raffigura (in versione super muscolosa e snella) insieme alla Principessa Peach.
Successivamente vediamo Mario e Peach che vedono una serie di stelle cadenti, che portano con sé i vari mondi di Super Mario Galaxy e non solo. Possiamo infatti vedere anche il mondo messicano di Super Mario Odyssey, con la sua piramide invertita.
Il trailer ci mostra poi Bowser Jr. che, usando un pennello magico, attacca Mario e Luigi con l'obiettivo di riprendersi il padre. Infine, vediamo la principessa Rosalinda che combatte contro un enorme robot usando una bacchetta magica. Tramite altri piccoli estratti dal film, possiamo vedere brevi momenti dedicati a Rosalinda e Bowser Jr.
Diteci, cosa ne pensate di questo trailer? Segnaliamo infine le prime immagini di Yoshi nel film di Super Mario Galaxy e il debutto di Bowser Jr. sono stati svelati da dei biscotti.