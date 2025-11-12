Il trailer di Super Mario Galaxy Il Film è spettacolare e ci fa ammirare Bowser Jr. e Rosalinda

Nintendo ha mandato in onda il suo Direct dedicato a Super Mario Galaxy Il Film, questo 12 novembre 2025, aprendo la presentazione con Miyamoto che ha condiviso qualche dettaglio già noto sulla pellicola e ha ringraziato i fan per la reazione all'annuncio del film di pochi mesi fa.

Successivamente è stato il turno di Chris Meledandri di Illumination, che ha confermato che i lavori sull'animazione della pellicola sono quasi completi e non vede l'ora di farci vedere il film che sarà nelle sale l'1 aprile 2026.