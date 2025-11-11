Nintendo Switch 2 con Mario Kart World: la nuova console 2025 in offerta su AliExpress

La Nintendo Switch 2 con Mario Kart World è disponibile su AliExpress a 373,56 €, con un prezzo di partenza di 433,56 € che scende grazie al coupon SDMULTI60 o, in alternativa, IT60. Inoltre, pagando con PayPal si ottiene un ulteriore sconto di 18 € sugli acquisti superiori a 150 €, portando il prezzo finale effettivo a 355.56 € (ma solo per oggi, 11 novembre). L'offerta è valida dall'11 al 19 novembre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui Nintendo Switch 2 con Mario Kart World in offerta.

Questa nuova versione della console ibrida di Nintendo segna un'evoluzione importante, con un display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz, che migliorano sensibilmente la resa visiva in ogni contesto di gioco. Il bundle include Mario Kart World, l'ultima incarnazione della celebre serie di corse arcade, ideale per mettere subito alla prova le potenzialità della console.