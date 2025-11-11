Nintendo Switch 2 con Mario Kart World: la nuova console 2025 in offerta su AliExpress

La Nintendo Switch 2 con Mario Kart World è disponibile su AliExpress a 373,56 €, con un prezzo di partenza di 433,56 € che scende grazie al coupon SDMULTI60 o, in alternativa, IT60. Inoltre, pagando con PayPal si ottiene un ulteriore sconto di 18 € sugli acquisti superiori a 150 €, portando il prezzo finale effettivo a 355.56 € (ma solo per oggi, 11 novembre). L'offerta è valida dall'11 al 19 novembre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui Nintendo Switch 2 con Mario Kart World in offerta.
Questa nuova versione della console ibrida di Nintendo segna un'evoluzione importante, con un display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz, che migliorano sensibilmente la resa visiva in ogni contesto di gioco. Il bundle include Mario Kart World, l'ultima incarnazione della celebre serie di corse arcade, ideale per mettere subito alla prova le potenzialità della console.
Una nuova era per l’esperienza ibrida Nintendo
La Switch 2 conferma la sua natura ibrida, ma con miglioramenti su ogni fronte: stabilità potenziata in modalità TV, caricamenti più rapidi e compatibilità con la tecnologia DLSS per un upscaling intelligente. I nuovi Joy-Con2 magnetici offrono una connessione più solida e una precisione superiore, mentre il design complessivo punta su comfort e durata.
Grazie alla combinazione di coupon e sconto PayPal, la promozione su AliExpress permette di acquistare la nuova console con un risparmio complessivo di 78 €, rendendola una delle occasioni più vantaggiose del periodo per entrare nella nuova generazione Nintendo.