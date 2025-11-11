0

Offerte Apple iPad su AliExpress: fino a 85€ di sconto sui nuovi modelli con chip M3 e M5

Dal nuovo iPad Air con Apple Intelligence al potente iPad Pro con chip M5, AliExpress lancia una selezione di offerte con coupon fino a 85€, valide fino al 19 novembre.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   11/11/2025
iPad Air

La nuova gamma di Apple iPad è protagonista delle offerte AliExpress di novembre, con sconti fino a 85 € applicabili tramite i coupon SDMULTI85 o IT85 (e inferiori a seconda del modello). Le promozioni sono valide dall'11 al 19 novembre, utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre promo e disponibili fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia.

Gli iPad in sconto su AliExpress

La nuova linea iPad 2025 introduce un importante salto generazionale in termini di prestazioni e funzioni smart. I modelli Air con chip M3 offrono potenza da MacBook, grazie al supporto di Apple Intelligence, al display Liquid Retina e a un'ottima autonomia giornaliera. Le versioni da 13 pollici ampliano lo spazio di lavoro, rendendole perfette per produttività e creatività in mobilità.

I nuovi iPad Pro con chip M5 rappresentano il top della linea: display Ultra Retina XDR, fotocamere da 12 MP con scanner LiDAR e un design ancora più sottile, pensato per offrire prestazioni professionali senza compromessi. Tutti i modelli integrano il Touch ID, connessioni Wi-Fi 6E e, nelle varianti Cellular, il supporto alle reti 5G.

Solo per oggi, 11 novembre, è disponibile anche uno sconto PayPal aggiuntivo: 9 € di riduzione per ordini sopra gli 80 € e 18 € per spese oltre i 150 €. Un'occasione unica per combinare i coupon AliExpress con il vantaggio PayPal e acquistare un nuovo iPad di ultima generazione al miglior prezzo disponibile.

