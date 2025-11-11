Offerte Apple iPad su AliExpress: fino a 85€ di sconto sui nuovi modelli con chip M3 e M5

La nuova gamma di Apple iPad è protagonista delle offerte AliExpress di novembre, con sconti fino a 85 € applicabili tramite i coupon SDMULTI85 o IT85 (e inferiori a seconda del modello). Le promozioni sono valide dall'11 al 19 novembre, utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre promo e disponibili fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia.
Gli iPad in sconto su AliExpress
- iPad Air 11" (2025) M3 128GB Wi-Fi - 712,26 € (anziché 797,26 €) con coupon SDMULTI85 o IT85
- iPad Air 13" (M3) Wi-Fi + 5G - 834,00 € (anziché 919,00 €) con coupon SDMULTI85 o IT85
- iPad Air 13" (M3) Wi-Fi - 670,00 € (anziché 755,00 €) con coupon SDMULTI85 o IT85
- iPad Air 11" (M3) Wi-Fi + 5G - 654,00 € (anziché 739,00 €) con coupon SDMULTI85 o IT85
- iPad (A16 Chip) 11" Wi-Fi + 5G - 422,26 € (anziché 497,26 €) con coupon SDMULTI75 o IT75
- iPad Pro 13" (M5) Wi-Fi + Cellular - 1.527,10 € (anziché 1.612,10 €) con coupon SDMULTI85 o IT85
- iPad Pro 13" (M5) Wi-Fi - 1.277,45 € (anziché 1.362,45 €) con coupon SDMULTI85 o IT85
- iPad Pro 11" (M5) Wi-Fi + Cellular - 1.165,28 € (anziché 1.250,28 €) con coupon SDMULTI85 o IT85
- iPad Pro 11" (M5) Wi-Fi - 933,29 € (anziché 1.018,29 €) con coupon SDMULTI85 o IT85
- iPad Air 11" (M3) Wi-Fi - 496,03 € (anziché 581,03 €) con coupon SDMULTI85 o IT85
- iPad (A16 Chip) 11" Wi-Fi - 295,38 € (anziché 335,38 €) con coupon SDMULTI40 o IT40
La nuova linea iPad 2025 introduce un importante salto generazionale in termini di prestazioni e funzioni smart. I modelli Air con chip M3 offrono potenza da MacBook, grazie al supporto di Apple Intelligence, al display Liquid Retina e a un'ottima autonomia giornaliera. Le versioni da 13 pollici ampliano lo spazio di lavoro, rendendole perfette per produttività e creatività in mobilità.
I nuovi iPad Pro con chip M5 rappresentano il top della linea: display Ultra Retina XDR, fotocamere da 12 MP con scanner LiDAR e un design ancora più sottile, pensato per offrire prestazioni professionali senza compromessi. Tutti i modelli integrano il Touch ID, connessioni Wi-Fi 6E e, nelle varianti Cellular, il supporto alle reti 5G.
Solo per oggi, 11 novembre, è disponibile anche uno sconto PayPal aggiuntivo: 9 € di riduzione per ordini sopra gli 80 € e 18 € per spese oltre i 150 €. Un'occasione unica per combinare i coupon AliExpress con il vantaggio PayPal e acquistare un nuovo iPad di ultima generazione al miglior prezzo disponibile.