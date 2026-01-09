Manca meno di un mese all'uscita di Dragon Quest VII Reimagined: prenota la tua copia PS5 direttamente da Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare una propria copia PS5 di Dragon Quest VII Reimagined: a meno di un mese dall'uscita, puoi assicurarti il gioco al prezzo di 69,99€. Effettua il pre-order del titolo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Dragon Quest VII Reimagined rappresenta una reinterpretazione moderna di un grande classico del JRPG, capace di unire tradizione e innovazione. Il gioco si distingue per una grafica in stile diorama ricca di dettagli, che valorizza il mondo di gioco e si fonde perfettamente con l'inconfondibile design dei personaggi di Akira Toriyama.