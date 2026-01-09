Manca meno di un mese all'uscita di Dragon Quest VII Reimagined: prenota la tua copia PS5 direttamente da Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare una propria copia PS5 di Dragon Quest VII Reimagined: a meno di un mese dall'uscita, puoi assicurarti il gioco al prezzo di 69,99€. Effettua il pre-order del titolo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Dragon Quest VII Reimagined rappresenta una reinterpretazione moderna di un grande classico del JRPG, capace di unire tradizione e innovazione. Il gioco si distingue per una grafica in stile diorama ricca di dettagli, che valorizza il mondo di gioco e si fonde perfettamente con l'inconfondibile design dei personaggi di Akira Toriyama.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'avventura ruota attorno alla scoperta di frammenti di pietra misteriosi, che permettono di aprire portali verso epoche del passato ormai dimenticate. La narrazione di Dragon Quest VII Reimagined è strutturata come una serie di vignette di ampio respiro, pensate per dare maggiore ritmo al racconto. Inoltre, la storia principale è stata snellita, rendendo l'esperienza più accessibile senza rinunciare alla profondità narrativa che contraddistingue la serie.
Il sistema di combattimento è stato profondamente rivisitato. Le battaglie possono ora svolgersi in modo più fluido, con incrementi della velocità, una modalità automatica e turni che proseguono senza interruzioni in base alle tattiche selezionate. Le vocazioni giocano un ruolo centrale, ognuna dotata di abilità uniche offensive o di supporto.