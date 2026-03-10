Dragon Quest 7 Reimagined per PS5 e Nintendo Switch è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Le Offerte di Primavera di Amazon possono rappresentare un'occasione per recuperare alcuni videogiochi usciti di recente risparmiando decine di euro. Un esempio è Dragon Quest 7 Reimagined, ora disponibile su PS5 e Nintendo Switch con uno sconto fino al 17%. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina della promozione a questo indirizzo, oppure semplicemente cliccando su uno dei due box sottostanti. Uscito poco più di un mese fa, il gioco al momento viene proposto a 59,99 euro su PS5, anziché 69,99 euro, e a 49,99 euro su Nintendo Switch, contro i 59,99 euro canonici. Per entrambe le versioni si tratta del prezzo più basso raggiunto finora sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con consegna gratuita per gli iscritti a Prime.
Il ritorno di un grande classico
Dragon Quest 7 Reimagined un remake completo di uno dei capisaldi del genere JRPG pensato per riportare in vita l'avventura originale con uno stile moderno e coinvolgente. Ambientato in un mondo frammentato da una misteriosa calamità, il gioco segue le vicende di un giovane pescatore dell'isola di Estard che, insieme ai suoi compagni, scopre l'esistenza di terre perdute e viaggia nel passato per liberarle dal male.
Questa nuova versione abbandona la grafica tradizionale per abbracciare un'estetica diorama, con ambienti che sembrano scolpiti a mano e personaggi ridisegnati. Oltre al comparto grafico, il sistema di vocazioni è stato completamente rinnovato, permettendo combinazioni più strategiche e introducendo nuove classi come il Domamostri, che aggiunge varietà alle battaglie. Anche il ritmo del gameplay è stato ottimizzato, con combattimenti più fluidi e opzioni che semplificano l'esperienza senza snaturarla.