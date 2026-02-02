I voti di Dragon Quest 7 Reimagined confermano la bontà del remake?

Sono arrivati i voti di Dragon Quest 7 Reimagined, che a quanto pare è stato accolto in maniera positiva sulla maggior parte delle testate internazionali, confermando la bontà del remake realizzato da Square Enix.

Il numero che ricorre più spesso in questa lista è il 9, il che restituisce un'idea piuttosto chiara di quanto sia stato apprezzato l'atteso rifacimento del classico jRPG, anche se non mancano voci più critiche come quelle di Game Informer, Forbes e IGN.

RPG Fan - 9,5

Gaming Boulevard - 9,5

Nintendo Life - 9

TechRadar Gaming - 9

Console Creatures - 9

Hey Poor Player - 9

GamersRD - 9

But Why Tho? - 9

TheSixthAxis - 9

Gamers Heroes - 8,5

Multiplayer.it - 8

Gameliner -8

RPGamer - 8

Noisy Pixel - 8

TheGamer - 8

Game Informer - 7,5

NintendoWorldReport - 7,5

Forbes - 7

IGN - 7

RPG Site - 7

A quanto pare, alcune fra le recensioni meno entusiastiche citano le modifiche apportate all'esperienza nell'ambito del remake come uno dei problemi che impediscono a Dragon Quest 7 Reimagined di decollare davvero.