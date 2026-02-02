I voti di Dragon Quest 7 Reimagined confermano la bontà del remake?

Sono arrivati i voti di Dragon Quest 7 Reimagined, che a quanto pare è stato accolto in maniera positiva sulla maggior parte delle testate internazionali, confermando la bontà del remake realizzato da Square Enix.
Il numero che ricorre più spesso in questa lista è il 9, il che restituisce un'idea piuttosto chiara di quanto sia stato apprezzato l'atteso rifacimento del classico jRPG, anche se non mancano voci più critiche come quelle di Game Informer, Forbes e IGN.
- RPG Fan - 9,5
- Gaming Boulevard - 9,5
- Nintendo Life - 9
- TechRadar Gaming - 9
- Console Creatures - 9
- Hey Poor Player - 9
- GamersRD - 9
- But Why Tho? - 9
- TheSixthAxis - 9
- Gamers Heroes - 8,5
- Multiplayer.it - 8
- Gameliner -8
- RPGamer - 8
- Noisy Pixel - 8
- TheGamer - 8
- Game Informer - 7,5
- NintendoWorldReport - 7,5
- Forbes - 7
- IGN - 7
- RPG Site - 7
A quanto pare, alcune fra le recensioni meno entusiastiche citano le modifiche apportate all'esperienza nell'ambito del remake come uno dei problemi che impediscono a Dragon Quest 7 Reimagined di decollare davvero.
La nostra recensione
Nella nostra recensione di Dragon Quest VII Reimagined abbiamo parlato di un rifacimento fedele e rispettoso, che dunque conserva sia i pregi che i difetti dell'opera originale, tutti fortemente soggettivi.
Il risultato finale è un gioco tecnicamente e artisticamente notevole, che riesce nell'intento di rifinire l'impianto di Dragon Quest VII ma non migliora la trama principale né introduce novità sostanziali per quanto concerne il sistema di combattimento a turni.