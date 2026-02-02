0

I voti di Dragon Quest 7 Reimagined confermano la bontà del remake?

La stampa internazionale si espressa, dunque diamo un'occhiata ai voti che Dragon Quest 7 Reimagined ha raccolto sulle varie testate: il remake ha convinto oppure no?

02/02/2026
Uno dei personaggi di Dragon Quest 7 Reimagined
Dragon Quest VII Reimagined
Dragon Quest VII Reimagined
Sono arrivati i voti di Dragon Quest 7 Reimagined, che a quanto pare è stato accolto in maniera positiva sulla maggior parte delle testate internazionali, confermando la bontà del remake realizzato da Square Enix.

Il numero che ricorre più spesso in questa lista è il 9, il che restituisce un'idea piuttosto chiara di quanto sia stato apprezzato l'atteso rifacimento del classico jRPG, anche se non mancano voci più critiche come quelle di Game Informer, Forbes e IGN.

  • RPG Fan - 9,5
  • Gaming Boulevard - 9,5
  • Nintendo Life - 9
  • TechRadar Gaming - 9
  • Console Creatures - 9
  • Hey Poor Player - 9
  • GamersRD - 9
  • But Why Tho? - 9
  • TheSixthAxis - 9
  • Gamers Heroes - 8,5
  • Multiplayer.it - 8
  • Gameliner -8
  • RPGamer - 8
  • Noisy Pixel - 8
  • TheGamer - 8
  • Game Informer - 7,5
  • NintendoWorldReport - 7,5
  • Forbes - 7
  • IGN - 7
  • RPG Site - 7
A quanto pare, alcune fra le recensioni meno entusiastiche citano le modifiche apportate all'esperienza nell'ambito del remake come uno dei problemi che impediscono a Dragon Quest 7 Reimagined di decollare davvero.

La nostra recensione

Nella nostra recensione di Dragon Quest VII Reimagined abbiamo parlato di un rifacimento fedele e rispettoso, che dunque conserva sia i pregi che i difetti dell'opera originale, tutti fortemente soggettivi.

Il risultato finale è un gioco tecnicamente e artisticamente notevole, che riesce nell'intento di rifinire l'impianto di Dragon Quest VII ma non migliora la trama principale né introduce novità sostanziali per quanto concerne il sistema di combattimento a turni.

