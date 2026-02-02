I leak suggeriscono che Samsung sia al lavoro su diversi nuovi prodotti: Galaxy Watch 9, Ultra 2 e Tab S12

Un nuovo leak conferma che Samsung è già al lavoro su diversi dispositivi di fascia alta destinati ad arrivare entro il 2026. Le informazioni emergono dal database GSMA, dove sono comparsi i codici modello di nuovi smartwatch e tablet Galaxy, segnale chiaro che lo sviluppo è già in una fase avanzata. Tra i prodotti individuati figurano la serie Galaxy Tab S12, il Galaxy Watch 9 e quello che sembra essere il vero successore dell'orologio più avanzato del marchio, il Galaxy Watch Ultra 2. La presenza di nuovi identificativi suggerisce non semplici aggiornamenti incrementali, ma dispositivi realmente inediti.

Nuovi device indossabili in arrivo per Samsung Per quanto riguarda i dispositivi indossabili, il database elenca due modelli chiave: SM-L345, associato al Galaxy Watch 9, e SM-L716, che corrisponderebbe al Galaxy Watch Ultra 2. Samsung Galaxy S26 Ultra sarà più caro del 6% rispetto al modello precedente a causa dei costi delle memorie Questo dettaglio è particolarmente significativo perché, fino ad ora, Samsung aveva riutilizzato lo stesso codice per le varianti Ultra delle generazioni precedenti. L'introduzione di un nuovo numero di modello indica quindi l'arrivo di una seconda generazione Ultra vera e propria, non di una semplice revisione.