I leak suggeriscono che Samsung sia al lavoro su diversi nuovi prodotti: Galaxy Watch 9, Ultra 2 e Tab S12

Un nuovo leak conferma che Samsung è già al lavoro su diversi dispositivi di fascia alta destinati ad arrivare entro il 2026. Le informazioni emergono dal database GSMA, dove sono comparsi i codici modello di nuovi smartwatch e tablet Galaxy, segnale chiaro che lo sviluppo è già in una fase avanzata.
Tra i prodotti individuati figurano la serie Galaxy Tab S12, il Galaxy Watch 9 e quello che sembra essere il vero successore dell'orologio più avanzato del marchio, il Galaxy Watch Ultra 2. La presenza di nuovi identificativi suggerisce non semplici aggiornamenti incrementali, ma dispositivi realmente inediti.
Nuovi device indossabili in arrivo per Samsung
Per quanto riguarda i dispositivi indossabili, il database elenca due modelli chiave: SM-L345, associato al Galaxy Watch 9, e SM-L716, che corrisponderebbe al Galaxy Watch Ultra 2.
Questo dettaglio è particolarmente significativo perché, fino ad ora, Samsung aveva riutilizzato lo stesso codice per le varianti Ultra delle generazioni precedenti. L'introduzione di un nuovo numero di modello indica quindi l'arrivo di una seconda generazione Ultra vera e propria, non di una semplice revisione.
Ulteriori dettagli sul fronte dei tablet Samsung
Sul fronte tablet, emergono segnali interessanti di un possibile cambio di strategia. Sono stati individuati i modelli SM-X846 e SM-X946, che corrisponderebbero rispettivamente al Galaxy Tab S12+ e al Galaxy Tab S12 Ultra. L'assenza di un modello base suggerisce che Samsung potrebbe abbandonare nuovamente la versione standard della gamma Tab S, concentrandosi solo sui segmenti Plus e Ultra.
Per quanto riguarda il calendario di lancio, è probabile che Galaxy Watch 9 e Watch Ultra 2 vengano presentati durante il prossimo evento Unpacked dedicato ai dispositivi pieghevoli, atteso per l'estate. La serie Galaxy Tab S12, invece, potrebbe essere annunciata più avanti nel corso del 2026 con un evento separato. Prima di tutto questo, Samsung dovrà però concentrarsi sul lancio imminente della serie Galaxy S26.