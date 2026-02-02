Oltre a Trails in the Sky 2nd Chapter, Falcom lancerà un altro gioco nel 2026, che sta per essere annunciato

Toshihiro Kondo, il presidente di Falcom , ha annunciato al Taipei Game Show 2026 che la sua compagnia lancerà due giochi nel 2026 . Uno è Trails in the Sky 2nd Chapter , mentre l'altro sarà svelato a febbraio. Quindi manca davvero poco per conoscerlo. Purtroppo non ha fornito molti dettagli in merito. Anzi, praticamente nessuno.

Due giochi

La domanda fatta a Kondo dalla testata Gamer.com.tw verteva sui piani della compagnia per il 2026. La risposta è stata elusiva, ma allo stesso tempo ha svelato cosa possiamo aspettarci: "Per quanto riguarda il 2026, come accennato nella domanda, abbiamo già deciso di pubblicare due nuovi titoli. È qualcosa che non facevamo da diverse decadi. Siamo piuttosto fiduciosi sullo stato di avanzamento dello sviluppo e, al momento, questo obiettivo ci sembra pienamente raggiungibile".

Considerate che Falcom è uno studio relativamente piccolo, per quanto possa contare su delle proprietà intellettuali apprezzate da ampie nicchie di videogiocatori, che si sono dimostrate resistentissime al passare del tempo.

Comunque sia, Kondo ha parlato anche del secondo titolo, seppur in modo molto generico: "Per quanto riguarda il secondo titolo, oltre a Trails in the Sky Second Chapter, stiamo pianificando un annuncio importante il mese prossimo. Intendiamo fare una grossa rivelazione."

Ci sarà anche da festeggiare il 45° anniversario di Falcom: "Quest'anno segna anche il 45° anniversario di Falcom, e speriamo di creare entusiasmo attorno a questo traguardo annunciando novità con il giusto ritmo. Chiediamo quindi a tutti un po' di pazienza e di restare in attesa di ulteriori aggiornamenti".

Quale potrebbe essere il secondo gioco misterioso? Falcom non ha svelato nulla in merito, ma un biglietto di auguri di Capodanno suggerisce che potrebbe trattarsi del Tokyo Xanadu New Project, annunciato nel 2024 e ambientato a Kyoto, di cui non si sa praticamente nulla di certo.