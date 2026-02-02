ARC Raiders è un successo, ma quanto è costato? Vediamo le stime di un analista

Abbiamo visto che ARC Raiders continua a confermarsi un notevole successo, con una grande quantità di giocatori attivi, ma quanto è costata la sua produzione? Un analista ha pubblicato alcune stime che possono dare un'idea in questo senso.
Secondo il noto analista di mercato Michael Pachter, la produzione di ARC Raiders potrebbe aver richiesto circa 75 milioni di dollari, compresi in questa cifra anche gli investimenti dedicati al marketing, rappresentando dunque il costo complessivo di ogni aspetto della gestione del prodotto.
La questione viene analizzata da Pachter nel video riportato qui sotto, incentrato in gran parte sulla situazione di Ubisoft e sulla ristrutturazione in corso presso la compagnia francese, ma con un'ultima parte dedicata proprio allo sparatutto multiplayer.
Il confronto con Ubisoft
Patcher mette a confronto le diverse situazioni in cui si trovano gli editori, riferendo che Ubisoft impiega magari circa 5 anni per sviluppare un gioco e poi può venderne solo 5 milioni di copie, cosa che non è sostenibile per il lavoro svolto.
"3 anni sono più che sufficienti", secondo Pachter, in vista dei costi e dei possibili ricavi, oltre che della situazione tecnologica attuale. Si tratta comunque di considerazioni dell'analista, che peraltro in diversi casi non si è rivelato particolarmente efficace.
Pachter sostiene che un confronto con Rockstar Games e i suoi enormi costi di sviluppo non ha senso, considerando la quantità di copie che GTA 6 e simili sono in grado di vendere: piuttosto, ARC Raiders è un titolo in grado di rappresentare un esempio efficace.
Nessuno dovrebbe paragonarsi a "GTA, FIFA o all'antico splendore di Call of Duty", dice l'analista, ma piuttosto ad ARC Raiders.
Patcher sostiene apertamente che ARC Raiders è costato 75 milioni di dollari ed è stato sviluppato in tre anni con un team di 70 sviluppatori, ma non è ben chiaro da dove abbia tratto di dati in questione.
Riferisce inoltre che il gioco è stato in sviluppo per 3 anni, con un team di 70 membri, e nel budget svelato è incluso anche ul marketing.
Patcher ha aggiunto che il gioco ha già incassato 500 milioni di dollari con oltre 12 milioni di unità vendute e "probabilmente" ne incasserà quasi un miliardo. I costi di produzione sarebbero dunque piuttosto limitati, anche in confronto al successo riscosso, sebbene probabilmente non comprendano tutti i costi di gestione legati al supporto a lungo termine di un live service, che possono essere molto alti.