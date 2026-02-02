ARC Raiders è un successo, ma quanto è costato? Vediamo le stime di un analista

Abbiamo visto che ARC Raiders continua a confermarsi un notevole successo, con una grande quantità di giocatori attivi, ma quanto è costata la sua produzione ? Un analista ha pubblicato alcune stime che possono dare un'idea in questo senso.

Il confronto con Ubisoft

Patcher mette a confronto le diverse situazioni in cui si trovano gli editori, riferendo che Ubisoft impiega magari circa 5 anni per sviluppare un gioco e poi può venderne solo 5 milioni di copie, cosa che non è sostenibile per il lavoro svolto.

"3 anni sono più che sufficienti", secondo Pachter, in vista dei costi e dei possibili ricavi, oltre che della situazione tecnologica attuale. Si tratta comunque di considerazioni dell'analista, che peraltro in diversi casi non si è rivelato particolarmente efficace.

Pachter sostiene che un confronto con Rockstar Games e i suoi enormi costi di sviluppo non ha senso, considerando la quantità di copie che GTA 6 e simili sono in grado di vendere: piuttosto, ARC Raiders è un titolo in grado di rappresentare un esempio efficace.

Nessuno dovrebbe paragonarsi a "GTA, FIFA o all'antico splendore di Call of Duty", dice l'analista, ma piuttosto ad ARC Raiders.

Patcher sostiene apertamente che ARC Raiders è costato 75 milioni di dollari ed è stato sviluppato in tre anni con un team di 70 sviluppatori, ma non è ben chiaro da dove abbia tratto di dati in questione.

Riferisce inoltre che il gioco è stato in sviluppo per 3 anni, con un team di 70 membri, e nel budget svelato è incluso anche ul marketing.

Patcher ha aggiunto che il gioco ha già incassato 500 milioni di dollari con oltre 12 milioni di unità vendute e "probabilmente" ne incasserà quasi un miliardo. I costi di produzione sarebbero dunque piuttosto limitati, anche in confronto al successo riscosso, sebbene probabilmente non comprendano tutti i costi di gestione legati al supporto a lungo termine di un live service, che possono essere molto alti.