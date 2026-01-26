ARC Raiders presenta l'update Headwinds, con la nuova modalità Solo vs Squads

L'aggiornamento Headwinds sarà disponibile da domani, 27 gennaio , come update gratuito in grado di portare avanti il gioco all'interno del supporto a lungo termine in stile live service, di cui abbiamo visto il programma "Escalation" previsto per i prossimi mesi del 2026 , ricco di novità.

Il Cold Snap si è concluso e il ghiaccio si sta sciogliendo , dice Embark, "coloro che sono sopravvissuti si ritrovano ora con uno spirito rafforzato e più risoluto", ovvero quello che ci vuole per affrontare la nuova modalità in questione, che sembra essere decisamente impegnativa.

Embark Studios ha annunciato oggi il nuovo update Headwinds per ARC Raiders , un aggiornamento che rientra nel programma annunciato dei nuovi contenuti e che introduce anche una nuova modalità inedita chiamata Solo vs Squads , che come dice il nome pone alcuni giocatori da soli contro intere squadre.

Da soli contro intere squadre

La modalità Solo vs Squads è dedicata ai giocatori di ARC Raiders che hanno superato il livello 40 e che si sentono pronti ad affrontare una sfida di notevole livello: "è ora possibile mettervi alla prova come giocatori solitari in lobby per squadre", si legge nel post ufficiale.

"Sarete cacciatori, assassini silenziosi o cercatori di loot nascosti? Con l'XP extra destinata a coloro che scelgono di andare da soli contro le squadre, tutte le opzioni sono a disposizione". Ci sono dunque ricompense aggiuntive per coloro che vogliono provare la sfida di giocare da soli contro le squadre, ma non sarà un'impresa semplice.

Per il resto, tra le novità viene introdotto uno spazio per mettere in mostra i propri trofei, per coloro che si dedicano alla caccia degli ARC in maniera "sportiva", mentre altre novità emergono con il nuovo update.

Con lo scioglimento del ghiaccio, la Città Sepolta vista in Cold Snap svela nuovi tesori e ricompense, in particolare sui tetti e vicino ai comignoli, dove si concentrano gli uccelli, ma bisogna stare attenti agli altri raider in agguato.

Per quanto riguarda le ricompense, sul fronte degli elementi cosmetici, l'update Headwinds porta due nuovi set, uno dei quali è il Sandwalker Set, che può consentire ai giocatori di superare gli avversari usando tattiche di stealth e abilità di movimento.

Il nuovo update sarà disponibile da domani, 27 gennaio, mentre nei giorni scorsi Embark Studios ha spiegato che entrare tardi in partita ha i suoi vantaggi, in ARC Raiders.