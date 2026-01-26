Xbox Play Anywhere aumenta il coinvolgimento: i giocatori passano il 20% di tempo in più sui titoli supportati

Per chi non lo conoscesse, Xbox Play Anywhere è un programma che permette di acquistare un gioco digitale una sola volta e giocarlo sia su Xbox che su PC Windows , mantenendo progressi, salvataggi e obiettivi sincronizzati tra le due piattaforme. Una comodità che, a quanto pare, si traduce in un maggiore engagement del pubblico, motivo per cui Microsoft sta ampliando il supporto al servizio.

Microsoft sta investando ulteriormente sul servizio

"Ascoltiamo con grande attenzione i nostri giocatori, e lo facciamo attraverso tutti i canali. Poi uniamo ciò che ci dicono con il modo in cui si comportano realmente in gioco, e questo ci aiuta molto a capire la situazione. Xbox Play Anywhere è un ottimo esempio: quando abbiamo analizzato il comportamento dei giocatori che usavano i titoli XPA, abbiamo visto che giocavano il 20% di tempo in più", ha detto Sarah Bond a Fortune.

"A quel punto ci siamo detti: ok, questa funzione piace davvero. Inoltre, questi utenti tendono a spendere di più nei giochi o a scegliere più facilmente titoli che la supportano, perché sanno di poterli portare con sé su più dispositivi. Partendo da questi dati, abbiamo deciso di investire ulteriormente in XPA, ampliando il catalogo e offrendo più contenuti."

Anche l'Xbox Partner Showcase di novembre e altri eventi recenti hanno dedicato ampio spazio ai titoli compatibili con Play Anywhere, evidenziando la volontà di Microsoft di rafforzare il programma. Una strategia che si integra perfettamente anche con il lancio di ROG Xbox Ally: trattandosi di un dispositivo portatile, per sua natura, valorizza la possibilità di alternare senza soluzione di continuità il gioco su console e in mobilità.