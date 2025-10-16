ASUS ROG Xbox Ally e Ally X: le console portatili next-gen arrivano ufficialmente in Italia

ASUS Republic of Gamers ha annunciato la disponibilità ufficiale delle nuove ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, le console portatili sviluppate in collaborazione con Xbox e già protagoniste dei preordini nelle scorse settimane. Entrambi i modelli sono acquistabili da oggi, 16 ottobre 2025, nei negozi e online: ROG Xbox Ally X è proposta a 899 €, mentre ROG Xbox Ally è disponibile a 599 €. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite i box che trovi qui sotto. Le due nuove portatili ASUS ROG rappresentano la nuova generazione del gaming on-the-go. Alimentate dai processori AMD Ryzen Z2 A e Ryzen AI Z2 Extreme, offrono prestazioni comparabili a quelle di un PC da gioco di fascia alta, con tempi di caricamento ridotti e una fluidità eccezionale anche nei titoli più impegnativi.
Prestazioni, design e integrazione Xbox
Il sistema operativo Windows 11, combinato con la nuova interfaccia Xbox integrata, consente di passare con naturalezza tra i giochi del catalogo Game Pass, Steam, Epic Games Store e le app PC tradizionali. La filosofia è quella di unire il meglio dei due mondi: la libertà del gaming PC e la semplicità d'uso di una console.
Il design ergonomico trae ispirazione dai controller wireless Xbox, con un'impugnatura bilanciata, tasti reattivi e una disposizione pensata per lunghe sessioni di gioco. Lo schermo Full HD garantisce immagini nitide e brillanti, mentre la batteria ottimizzata permette di giocare più a lungo rispetto alla generazione precedente.