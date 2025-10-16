ASUS ROG Xbox Ally e Ally X: le console portatili next-gen arrivano ufficialmente in Italia

ASUS Republic of Gamers ha annunciato la disponibilità ufficiale delle nuove ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, le console portatili sviluppate in collaborazione con Xbox e già protagoniste dei preordini nelle scorse settimane. Entrambi i modelli sono acquistabili da oggi, 16 ottobre 2025, nei negozi e online: ROG Xbox Ally X è proposta a 899 €, mentre ROG Xbox Ally è disponibile a 599 €. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite i box che trovi qui sotto. Le due nuove portatili ASUS ROG rappresentano la nuova generazione del gaming on-the-go. Alimentate dai processori AMD Ryzen Z2 A e Ryzen AI Z2 Extreme, offrono prestazioni comparabili a quelle di un PC da gioco di fascia alta, con tempi di caricamento ridotti e una fluidità eccezionale anche nei titoli più impegnativi.