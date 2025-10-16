L'action GDR free-to-play Bleach: Soul Resonance arriva in Occidente su iOS e Android

Crunchyroll e A Plus Japan hanno annunciato Bleach: Soul Resonance, un nuovo videogioco mobile per iOS e Android basato sul celebre manga e anime di Bleach di Tite Kubo. Precedentemente lanciato in Asia, il gioco arriverà in Occidente, in lingua inglese, con il lancio previsto entro la fine dell'anno.

Se siete interessati, sono già aperte le pre-registrazioni su Google Play Store da qui e da App Store da qui. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che trovate qui sotto.