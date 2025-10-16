L'action GDR free-to-play Bleach: Soul Resonance arriva in Occidente su iOS e Android

Crunchyroll e A Plus Japan hanno annunciato Bleach: Soul Resonance, un nuovo videogioco mobile per iOS e Android basato sul celebre manga e anime di Bleach di Tite Kubo. Precedentemente lanciato in Asia, il gioco arriverà in Occidente, in lingua inglese, con il lancio previsto entro la fine dell'anno.
Se siete interessati, sono già aperte le pre-registrazioni su Google Play Store da qui e da App Store da qui. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che trovate qui sotto.
Nei panni di Ichigo Kurosaki e degli altri Shinigami di Bleach
Bleach: Soul Resonance è un action GDR in 3D per dispositivi mobili, ambientato nell'universo di Bleach. Propone una campagna narrativa che ripercorre fedelmente gli eventi principali della serie, con dialoghi e scene ispirate direttamente all'anime.
Il sistema di combattimento è basato sull'uso della Zanpakuto, le iconiche spade con poteri speciali degli Shinigami, con controlli touch che simulano il movimento della lama e restituiscono un feedback personalizzato per ogni personaggio. Durante le battaglie sarà possibile assemblare la nostra squadra in base ai gusti e stili di gioco, con la possibilità di passare da un combattente all'altro, creando combo e strategie offensive mirate.
Il gioco include un sistema gacha per ottenere personaggi e potenziamenti, con un sistema di garanzia dopo 80 pull. Il roster comprende figure iconiche come Ichigo, Rukia, Renji e altri protagonisti della Soul Society.