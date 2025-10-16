0

Google annuncia Veo 3.1: il generatore di video offre contenuti ancora più realistici

Google Veo 3.1 è stato annunciato ufficialmente e offre audio nativo migliorato, maggiore controllo narrativo e nuove funzionalità.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/10/2025
Google Veo 3.1

Veo 3.1 è la nuova versione del generatore di video IA, annunciata ufficialmente da Google. In particolare, lo strumento di produzione cinematografica AI Flow dovrebbe rendere i contenuti ancora più realistici, grazie ad alcuni cambiamenti e miglioramenti introdotti di recente. Dalle funzionalità di editing ampliate ad altre novità, vediamo meglio tutti i dettagli.

Le novità di Veo 3.1

I modelli generano un audio nativo più ricco e coinvolgente, che si tratti di effetti sonori sincronizzati o conversazioni naturali. Le funzionalità avanzate di conversione da immagine a video sono più coerenti con i personaggi, anche in più scene, offrendo una qualità audio e video superiore.

Inoltre, Google ha annunciato di introdurre l'utilizzo di immagini di riferimento per guidare la generazione dei video, nonché la possibilità di generare transizioni tra il primo e l'ultimo fotogramma, per una maggiore personalizzazione. Potrete fornire fino a 3 immagini di riferimento, che si tratti di una scena o di un personaggio, in modo da ottenere scene ancora più convincenti e coerenti in più riprese.

Se invece preferite creare video più lunghi, adesso è possibile estenderli generando nuove clip che si collegano al video precedente. In questo caso si tratta della nuova funzione "Estensione scene" e ogni video nuovo si basa sull'ultimo secondo della clip precedente, in modo da fornire un contenuto fluido e naturale.

A proposito di transizioni fluide, potete creare scene naturali collegando due immagini diverse, una iniziale e una finale, chiedendo a Veo 3.1 di generare una transizione tra di esse, ovviamente completa di audio.

Google Foto passa a Veo 3 per creare video dalle immagini in tanti nuovi modi Google Foto passa a Veo 3 per creare video dalle immagini in tanti nuovi modi

Come provare lo strumento di generazione video

Veo 3.1 è disponibile a pagamento e ha lo stesso costo di Veo 3 (circa 21,99 € al mese se siete abbonati a Gemini Pro, in quest'ultimo caso si tratta di una versione di prova, a differenza del più costoso Google AI Ultra che costa oltre 200 € al mese). I nuovi modelli sono disponibili tramite l'API Gemini in Google AI Studio e Vertex AI, nonché nell'app Gemini e in Flow.

#Google #Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Google annuncia Veo 3.1: il generatore di video offre contenuti ancora più realistici