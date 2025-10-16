Google annuncia Veo 3.1: il generatore di video offre contenuti ancora più realistici

Veo 3.1 è la nuova versione del generatore di video IA, annunciata ufficialmente da Google. In particolare, lo strumento di produzione cinematografica AI Flow dovrebbe rendere i contenuti ancora più realistici, grazie ad alcuni cambiamenti e miglioramenti introdotti di recente. Dalle funzionalità di editing ampliate ad altre novità, vediamo meglio tutti i dettagli.

Le novità di Veo 3.1

I modelli generano un audio nativo più ricco e coinvolgente, che si tratti di effetti sonori sincronizzati o conversazioni naturali. Le funzionalità avanzate di conversione da immagine a video sono più coerenti con i personaggi, anche in più scene, offrendo una qualità audio e video superiore.

Inoltre, Google ha annunciato di introdurre l'utilizzo di immagini di riferimento per guidare la generazione dei video, nonché la possibilità di generare transizioni tra il primo e l'ultimo fotogramma, per una maggiore personalizzazione. Potrete fornire fino a 3 immagini di riferimento, che si tratti di una scena o di un personaggio, in modo da ottenere scene ancora più convincenti e coerenti in più riprese.

Se invece preferite creare video più lunghi, adesso è possibile estenderli generando nuove clip che si collegano al video precedente. In questo caso si tratta della nuova funzione "Estensione scene" e ogni video nuovo si basa sull'ultimo secondo della clip precedente, in modo da fornire un contenuto fluido e naturale.

A proposito di transizioni fluide, potete creare scene naturali collegando due immagini diverse, una iniziale e una finale, chiedendo a Veo 3.1 di generare una transizione tra di esse, ovviamente completa di audio.