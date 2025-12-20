Gemini, niente obbligo di passaggio a fine anno: transizione posticipata al 2026

Gemini sostituirà a tutti gli effetti Assistant, come molti di voi sapranno. Lo scorso marzo, infatti, Google aveva annunciato che entro il 2025 gli utenti su dispositivi mobili sarebbero passati a Gemini, senza più la possibilità di restare su Assistant. Le cose sono cambiate, a quanto pare: gli utenti Android possono ancora scegliere tra Assistant e Gemini, in quanto la transizione effettiva avverrà nel corso del 2026. Vediamo meglio i dettagli.
Google modifica il passaggio da Assistant a Gemini
Google ha deciso di posticipare la transizione effettiva concedendo più tempo agli utenti. "Stiamo modificando la tempistica precedentemente annunciata per garantire una transizione senza intoppi e continueremo a lavorare per aggiornare gli utenti di Assistant a Gemini sui dispositivi mobili fino al 2026. Nei prossimi mesi forniremo maggiori dettagli sui nostri piani", ha scritto. Come vedete non è stata annunciata una finestra temporale specifica, ma ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi.
Mentre alcuni dispositivi e applicazioni hanno già adottato Gemini al posto del vecchio assistente, Google punta a una transizione completa più graduale. In ogni caso, ci riferiamo esclusivamente a Gemini per smartphone, smartwatch e auricolari, quindi non a Gemini for Home. Non è ancora chiaro come Gemini sostituirà Assistant sui dispositivi più datati e meno performanti, ma presto lo scopriremo.
Le applicazioni con il nuovo assistente
Nel frattempo, le funzioni IA di Gemini sono approdate anche su Chrome per iOS, con diversi strumenti pensati per rendere più immediata la ricerca nel web.
Inoltre, il nuovo assistente è ufficialmente disponibile anche su Android Auto, permettendovi di sperimentare diverse funzionalità utili senza alcuna distrazione alla guida. Da non dimenticare, poi, l'imminente debutto sui televisori compatibili, con funzioni avanzate pensate per accogliere richieste sempre più complesse, nonché per conversare o fare domande di ogni tipo.