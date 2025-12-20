Gemini, niente obbligo di passaggio a fine anno: transizione posticipata al 2026

Gemini sostituirà a tutti gli effetti Assistant, come molti di voi sapranno. Lo scorso marzo, infatti, Google aveva annunciato che entro il 2025 gli utenti su dispositivi mobili sarebbero passati a Gemini, senza più la possibilità di restare su Assistant . Le cose sono cambiate, a quanto pare: gli utenti Android possono ancora scegliere tra Assistant e Gemini, in quanto la transizione effettiva avverrà nel corso del 2026. Vediamo meglio i dettagli.

Google modifica il passaggio da Assistant a Gemini

Google ha deciso di posticipare la transizione effettiva concedendo più tempo agli utenti. "Stiamo modificando la tempistica precedentemente annunciata per garantire una transizione senza intoppi e continueremo a lavorare per aggiornare gli utenti di Assistant a Gemini sui dispositivi mobili fino al 2026. Nei prossimi mesi forniremo maggiori dettagli sui nostri piani", ha scritto. Come vedete non è stata annunciata una finestra temporale specifica, ma ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi.

Gemini

Mentre alcuni dispositivi e applicazioni hanno già adottato Gemini al posto del vecchio assistente, Google punta a una transizione completa più graduale. In ogni caso, ci riferiamo esclusivamente a Gemini per smartphone, smartwatch e auricolari, quindi non a Gemini for Home. Non è ancora chiaro come Gemini sostituirà Assistant sui dispositivi più datati e meno performanti, ma presto lo scopriremo.