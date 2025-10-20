Gemini per TV in arrivo su più modelli: Sony Bravia tra i nuovi, secondo un leak

Google ha annunciato l'arrivo di Gemini su diverse smart TV, lo scorso mese. Per ora non sappiamo ancora quando sarà disponibile ufficialmente e su quali modelli esatti, ma secondo alcune indiscrezioni il rollout è già iniziato su diversi televisori. Chiaramente è bene specificare che si tratta di informazioni da prendere con le pinze, anzi, se avete segnalazioni in merito o notate qualche cambiamento sul vostro televisore, non esitate a dircelo nei commenti qui sotto. Vediamo quindi le novità.
Gemini per TV anche su Sony Bravia?
Le informazioni sono state riportate da un utente di Reddit. Pare che abbia scoperto la schermata di configurazione di Gemini sulla sua Sony Bravia dopo aver aggiornato l'app Google TV tramite Play Store. L'utente in questione possiede un televisore con Android TV 14. Secondo quanto mostrato dagli screenshot, è presente una procedura di configurazione completa. Tuttavia, almeno stando alle informazioni iniziali riportate da Google, i televisori Sony Bravia non erano elencati tra i dispositivi interessati.
Dalla procedura possiamo vedere diversi passaggi, dall'accettazione della condivisione di informazioni personali con Gemini ad altre opzioni un po' simili a quanto già visto con i dispositivi Google Nest. È possibile che l'utente abbia avuto accesso anticipato alla nuova funzione, ma non è detto che si tratti della versione ufficiale di Gemini per TV. Inoltre, sappiamo che Google ha ritardato l'arrivo di Gemini sui suoi dispositivi, tra cui Google TV Streamer, quindi potremo scoprire informazioni più concrete nei prossimi mesi.
Funzioni avanzate
Come vi abbiamo già anticipato lo scorso mese, i primi modelli ad accogliere l'IA di Google sono quelli della serie C9K/QM9K (TLC) e HiSense, per ora negli Stati Uniti e in Canada. Le funzioni avanzate di Gemini sono pensate per agevolare l'esperienza degli utenti, permettendo loro di fare richieste più complesse, nonché conversare o fare domande di ogni tipo.