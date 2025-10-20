0

ARC Raiders ha concluso il Server Slam, Embark ringrazia gli utenti

Si sono conclusi gli ultimi test su Server Slam per lo sparatutto ARC Raiders, e gli sviluppatori di Embark Studios hanno voluto ringraziare gli utenti per il contributo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/10/2025
ARC Raiders ha concluso il Server Slam, chiudendo dunque l'ultima sessione di test prima del lancio dello sparatutto sviluppato da Embark Studio, fissato al prossimo 30 ottobre, e lo studio ha approfittato dell'occasione per ringraziare tutti gli utenti che hanno partecipato.

"Il Server Slam è ufficialmente terminato. Grazie mille per aver partecipato ai test dei server prima del grande giorno. Speranza vi aspetta il 30 ottobre, Raiders!", si legge nel comunicato del team, che con questa prova ha visto riconfermato il grande interesse nei confronti del proprio extraction shooter.

La partecipazione è infatti stata massiccia, superando quota 189.000 giocatori contemporanei di picco già nelle prime ore e garantendo dunque le condizioni per un test che possa preparare adeguatamente le infrastrutture online rispetto al lancio ufficiale.

Sarà insomma davvero interessante scoprire se l'interesse manifestato nei confronti del Server Slam di ARC Raiders si tradurrà in un effettivo successo del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S: ancora pochi giorni e vedremo come andranno le cose.

Il terzo incomodo?

Con l'annuncio delle vendite record di Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7 pronto a raccogliere la sfida fra alcune settimane, non è chiaro quanto e quale sarà lo spazio concesso a un progetto come ARC Raiders.

Nonostante ciò, gli sviluppatori di Embark Studios sono fiduciosi in merito alla qualità dell'esperienza che hanno confezionato in questi anni e sono pronti a dire la loro, nel tentativo di ritagliarsi una nicchia che sia più ampia possibile.

