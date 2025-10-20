Leggende Pokémon: Z-A debutta in cima alla classifica UK superando Battlefield 6, pur vendendo meno di Arceus

Notevole anche lo split tra le due console: il 51% delle copie del nuovo capitolo di Pokémon sono state vendute su Nintendo Switch 2, cosa che rappresenta un risultato notevole per la nuova piattaforma, se si considera la differenza di base installata tra le due.

Il nuovo gioco di Game Freak e Nintendo è il solito successo di mercato, ma le vendite fisiche sono diminuite nel Regno Unito rispetto a prima: secondo quanto riferito dal giornalista Christopher Dring, in base ai dati GfK, Leggende Pokémon Z-A ha venduto il 40% in meno rispetto a Leggende Pokémon: Arceus , senza considerare però le vendite in digitale, che potrebbero ribaltare la situazione.

Arrivano i dati GfK per la classifica dei videogiochi più venduti nel Regno Unito , legata però esclusivamente al mercato fisico: è la settimana di lancio di Leggende Pokémon: Z-A che, senza grandi sorprese, debutta direttamente in cima alla top ten.

Vediamo la top ten

Leggende Pokémon: Z-A ha dunque agilmente superato Battlefield 6 che era stato primo la settimana scorsa e protagonista di un ottimo lancio, mentre a seguire troviamo il solito EA Sports FC 26.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nella settimana sono emerse anche altre novità come l'edizione fisica di Oblivion Remastered e Just Dance 2026 che però si è piazzato al di fuori dei primi dieci titoli.

Vediamo dunque la top ten della settimana appena trascorsa in UK:

Leggende Pokémon: Z-A Battlefield 6 EA Sports FC 26 Mario Kart World Ghost of Yotei Super Mario Galacy + Super Mario Galaxy 2 Little Nightmares 3 Minecraft Donkey Kong Bananza The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Mario Kart World risale e supera Ghost of Yotei che continua a scendere di posizione, mentre l'altra novità maggiore della settimana è l'edizione fisica di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, che fa tornare il titolo in questione al decimo posto in classifica.