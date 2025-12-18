0

La Stagione 4 di Leggende Pokémon Z-A inizia oggi: ecco tutti i premi

Se non vedete l'ora di giocare online per ottenere nuovi premi in Leggende Pokémon Z-A, sappiate che ora è iniziata la Stagione 4. Vediamo tutti i dettagli.

Un allenatore di Pokémon Leggende Z-A con il pollice verso l'alto
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Oggi, 18 dicembre, inizia la quarta stagione delle battaglie competitive di Leggende Pokémon Z-A, che rimarrà attiva fino all'8 gennaio. Ovviamente questo significa che ci sono nuovi e vecchi premi da ottenere, con il più importante rappresentato dalla Baxcalibrite, ottenibile dal rango S o superiore.

Come sempre, questa Megapietra non può essere ottenuta in altro modo.

I premi della Stagione 4 di Leggende Pokémon Z-A

Oltre alla Baxcalibrite, questa stagione prevede anche alcune ricompense già accessibili nelle precedenti: la Chesnaughtite della stagione 3 è disponibile per tutti coloro che raggiungono il grado U, la Delphoxite della stagione 2 al grado W e la Greninjite della stagione 1 al grado Y.

Ricordiamo che potete lottare con tutti i Pokémon del Pokédex di Luminopoli dal numero 001 al 227, oltre che con i Pokémon del DLC Megadimensione dal 001 al 112, fintanto che non avete due versioni diverse dello stesso Pokémon nella squadra. Tutti i mostri saranno in automatico al livello 50 durante le battaglie.

Pokémon Scarlatto e Violetto presentano il nuovo Raid Teracristal con due Pokémon paradosso leggendari Pokémon Scarlatto e Violetto presentano il nuovo Raid Teracristal con due Pokémon paradosso leggendari

Di seguito abbiamo elencato tutte le altre ricompense della stagione:

Rango A

  • 3 Tappi d'oro
  • 5 Tappi d'argento
  • 3 Semi padronanza
  • 1 Granpepita

Rango B - E

  • 2 Tappi d'oro
  • 3 Tappi d'argento
  • 2 Semi padronanza
  • 2 Pepite

Rango F - I

  • 1 Tappo d'oro
  • 2 Tappi d'argento
  • 1 Seme padronanza
  • 2 Pepite

Rango J - M

  • 1 Tappo d'argento
  • 1 Seme padronanza
  • 2 Pepite

Rango N - R

  • 1 Seme padronanza
  • 1 Pepita

Rango S o inferiore

  • Pepita

Segnaliamo infine che l'espansione Fiamme Cremisi di GCC Pokémon Pocket è disponibile.

