La Stagione 4 di Leggende Pokémon Z-A inizia oggi: ecco tutti i premi

Oggi, 18 dicembre, inizia la quarta stagione delle battaglie competitive di Leggende Pokémon Z-A, che rimarrà attiva fino all'8 gennaio. Ovviamente questo significa che ci sono nuovi e vecchi premi da ottenere, con il più importante rappresentato dalla Baxcalibrite, ottenibile dal rango S o superiore.
Come sempre, questa Megapietra non può essere ottenuta in altro modo.
I premi della Stagione 4 di Leggende Pokémon Z-A
Oltre alla Baxcalibrite, questa stagione prevede anche alcune ricompense già accessibili nelle precedenti: la Chesnaughtite della stagione 3 è disponibile per tutti coloro che raggiungono il grado U, la Delphoxite della stagione 2 al grado W e la Greninjite della stagione 1 al grado Y.
Ricordiamo che potete lottare con tutti i Pokémon del Pokédex di Luminopoli dal numero 001 al 227, oltre che con i Pokémon del DLC Megadimensione dal 001 al 112, fintanto che non avete due versioni diverse dello stesso Pokémon nella squadra. Tutti i mostri saranno in automatico al livello 50 durante le battaglie.
Di seguito abbiamo elencato tutte le altre ricompense della stagione:
Rango A
- 3 Tappi d'oro
- 5 Tappi d'argento
- 3 Semi padronanza
- 1 Granpepita
Rango B - E
- 2 Tappi d'oro
- 3 Tappi d'argento
- 2 Semi padronanza
- 2 Pepite
Rango F - I
- 1 Tappo d'oro
- 2 Tappi d'argento
- 1 Seme padronanza
- 2 Pepite
Rango J - M
- 1 Tappo d'argento
- 1 Seme padronanza
- 2 Pepite
Rango N - R
- 1 Seme padronanza
- 1 Pepita
Rango S o inferiore
- Pepita
