Se non l'hai giocato, recupera questo piccola perla indie: Death's Door costa solo 1€ su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione super interessante e allettante: Death's Door, titolo indie pubblicato da Devolver Digital, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 95% e viene venduto ad 1€ (1,22€ con IVA). Il gioco è riscattabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dal banner dedicato qui giù: Death's Door è un gioco d'azione e avventura uscito nel 2021, sviluppato da Acid Nerve e pubblicato da Devolver Digital. Il gioco propone un'esperienza action-adventure isometrica in 3D, fortemente ispirata ai classici Zelda-like.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il giocatore inizia l'avventura armato di spada e arco: i colpi di spada possono essere concatenati in combo, mentre le frecce vengono ricaricate proprio colpendo i nemici in mischia. Proseguendo nell'avventura si sbloccano nuove armi e proiettili magici, pur mantenendo intatte le meccaniche di combattimento di base.
All'inizio il personaggio dispone di pochi punti vita, che vengono ridotti di una unità per ogni colpo subito. La salute può essere recuperata piantando semi in appositi vasi sparsi nel mondo di gioco, che crescono in piante curative. Le porte tra il mondo dei vivi e l'aldilà fungono da checkpoint: in caso di morte, si riparte dall'ultima porta senza perdere progressi. Il giocatore interpreta un piccolo corvo mietitore, incaricato di raccogliere anime per una commissione burocratica dell'aldilà. Qui la nostra recensione.