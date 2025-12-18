Se non l'hai giocato, recupera questo piccola perla indie: Death's Door costa solo 1€ su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione super interessante e allettante: Death's Door, titolo indie pubblicato da Devolver Digital, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 95% e viene venduto ad 1€ (1,22€ con IVA). Il gioco è riscattabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dal banner dedicato qui giù: Death's Door è un gioco d'azione e avventura uscito nel 2021, sviluppato da Acid Nerve e pubblicato da Devolver Digital. Il gioco propone un'esperienza action-adventure isometrica in 3D, fortemente ispirata ai classici Zelda-like.